Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı, 1 Tutuklama

Yerel

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de uyuşturucu satan sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda 11 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı, bir şüpheli ise tutuklandı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 25 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda; 7,32 gram ve 7,1 gram olmak üzere iki farklı uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda, 11 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı, 1 şüpheli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.