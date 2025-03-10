Kırıkkale'de Yangın: İtfaiye Er Yaralandı - Son Dakika
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Yerel

Kırıkkale'de Yangın: İtfaiye Er Yaralandı

Kırıkkale'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen Ömer B. ve yaralanan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

10.03.2025 23:59
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Haber: Kenan Kuzucu

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de bir müstakil evde çıkan yangında, dumandan etkilenen 67 yaşındaki Ömer B. ile müdahale sırasında yaralanan bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle Kaletepe Mahallesi 999. Sokak'taki evde yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri, evin ahşap zemininin çökmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Dumandan etkilenen ev sahibi Ömer B. ile yaralanan itfaiye eri, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Yangın: İtfaiye Er Yaralandı - Son Dakika

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