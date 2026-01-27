Kırıkkale'de Irmak Kenarında Yıkanmasına Çalışılan Traktör Sulara Gömüldü

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de bir yurttaşın ırmak kenarında yıkamak istediği traktör ırmağa sürüklendi. Sulara gömülen traktörü Kırıkkale Belediyesi ekipleri çıkardı.

Edinilen bilgilere göre, Hasandede Mahallesi Aşağıyazı mevkisinde Yasin Bulut adlı yurttaşın ırmak kenarında yıkamaya çalıştığı traktör suya sürüklendi.

Traktörün sulara gömülmesi üzerine Bulut, Kırıkkale Belediyesi'nden yardım talep etti.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan Kırıkkale Belediyesi Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, vinç yardımıyla traktörü bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.

Traktör sahibi Yasin Bulut, yapılan çalışmadan memnuniyetini dile getirerek, "Kırıkkale Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Önal'a, Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Tuncay Tuncer'e ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.