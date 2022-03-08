"Kırılmayan Bünyan fayı ve Kayseri'de beklediğimiz büyük bir deprem var" - Son Dakika

Kayseri'de son zamanlarda meydana gelen depremlerin Deliler fay grubunda kırılmayan bölgelerin kırılması kaynaklı depremler olduğunu ifade eden Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri Şube Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir, "Bu fayda kırılmayan bölgeler var daha. Bunun yakın bir zamanda kırılması beklenilmekte" dedi.

Kayseri'de son bir kaç ay içerisinde Sarıoğlan'da 4.9, Pınarbaşı'nda 3.6, Bünyan'da 3 büyüklüğünde depremler meydana gelmiş ve civar illerden de hissedilmişti. Meydana gelen depremlerin fayların olağan hareketleri olduğunu ifade eden Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri Şube Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir, hissedilen depremler olduğu için vatandaşlarda korku oluşturduğunu söyledi. Kayseri'de kırılmayan Bünyan fayı bulunduğunu, Ecemiş Fayı'nda ise büyük bir deprem beklediklerini kaydeden Özdemir, "Son 1 yıldır Kayseri Bölgesi'nde Deliler fay grubu üzerinde art arda depremler yaşamaktayız. İnsanlar hissettiği için korkutan bir deprem oldu. Deliler fay grubunda kırılmayan bölgelerin kırılması kaynaklı depremler. Bunlar; bu fayın olağan hareketleri olduğu için sık olmasından dolayı insanlar korktu. Bu fayda kırılmayan bölgeler var daha. Bunun yakın bir zamanda kırılması beklenilmekte. Faylar belirli aralıklarla ritmik hareket ederler. Bunların hızlanması olayı değil de önemli olan ritmik hareketin ne zaman devam edeceği. Şuanda bazı faylar üzerinde tespitler yapılmış durumda. Şuanda kırılmayan Bünyan fayı var. Ecemiş fayı üzerinde beklediğimiz büyük bir deprem var. Ama ne zaman gerçekleşecek bir bilgiye sahip değiliz" dedi.

"Yumuşak zeminli bölgeler tehlikede"

Kayseri'de tarıma elverişli yumuşak bölgelerdeki binaların risk oluşturduğunun altını çizen Özdemir; "Yumuşak zeminlerde 3 şiddetindeki deprem bile bina yakar. Önemli olan yumuşak bölgede yaşam kurmamak. Aslın biz çok büyük yanlış yapıyoruz, tarıma elverişli topraklara bina yapıyoruz. Tarıma elverişli topraklar yumuşak bölgedir. Depremde ilk yıkılacak zemin çeşidi yumuşak zemindir. Zemin yumuşak olduğu için depremin etkisi daha yüksek oluyor. Depremin, sert zemin ve yumuşak zemindeki etkisi 2-3 kat çıkabiliyor. Kayseri'de de tarıma elverişli bölgeler yumuşak zemin olduğu için bir risk içeriyor. Özellikle bu bölgedeki yüksek katlı binalar" ifadelerini kullandı.

"Deprem anında kaçmak, intihar etmek gibidir"

Deprem Haftası dolayısıyla deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında da bilgiler veren Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri Şube Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir, "Deprem anında panik yapmadan kendini en tehlikesiz bölgeye saklanılmalıdır. Deprem anında kaçma değil kendini emniyete almak önemlidir. Çünkü deprem anında kaçmak en sıkıntılı olanıdır. Deprem anında kaçacağımız yerler asansör ya da merdiven boşluğu. Deprem anında zarar görecek ilk yerler asansör ve merdiven boşluğudur. Önemli olan kendini güvende hissedebileceğiniz alana yatıp hayat üçgeni oluşturup depremin geçmesini beklemeliyiz. Jeoloji mühendisleri odası olarak fay yasasında özellikle fay zonlarının yerleşime açılmasını istemiyoruz. Çünkü depremde binayı ne kadar sağlam yaparsan yap fay üzerindeki bir bina yıkılmaya mahkumdur. Bunu engelleyemezsiniz" diye konuştu. - KAYSERİ