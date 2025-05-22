Kırklareli\'nde \'Aybüke\' Filmi Gösterildi

Kırklareli'nde Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmi gösterime sunuldu.

Kırklareli'nde Gençlik Haftası etkinliklerle kutlanıyor. Gençlik Haftası kapsamında Millet Bahçesine dev ekran kuruldu. Kurulan dev ekranda "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmi gösterime sunuldu. Duygusal anların yaşandığı filim gösteriminde vatandaşlar, Aybüke öğretmenin hiçbir zaman unutulmayacağını ve unutturmayacaklarını söyledi. - KIRKLARELİ