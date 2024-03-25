Kırklareli\'nde bruselloz hastalığına karşı aşılama çalışmaları devam ediyor

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Kırklareli'nde bruselloz hastalığına karşı aşılama çalışmalarına devam ediyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Kayabeyli köyünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce bruselloz hastalığına karşı aşılamaları sürüyor.

Aşılamada ekipler öncelikle büyükbaş hayvanlardan kan alıyor. Alınan kan serum ile süzülerek işlem gerçekleştiriliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Lüleburgaz ilçemizin Kayabeyli köyünde bulunan işletmemizde ari işletme çalışmaları kapsamında tüberkülin uygulaması yapılmıştır. Tüberküloz hastalığından arilik için yıllık yapılan testlerimizde 72 saat sonra; uygulanan ilaca göre uygulanan deri bölgesindeki şişlikler oluşursa eğer ölçülüp hastalık belirlemesi yapılmaktadır" dendi.

Açıklamada çalışmaların devam edeceği de belirtildi. - KIRKLARELİ