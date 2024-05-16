Kırklareli Valisi Birol Ekici başarılı sporcuları tebrik etti - Son Dakika
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Yerel

Kırklareli Valisi Birol Ekici başarılı sporcuları tebrik etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici başarılı sporcuları tebrik etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye ve Avrupa'da şampiyonluklar elde eden Binnur Yalçınkaya, Mert Çalışkan, Hale Cansu Öge ve Erman Çetiner'i konuk etti. Ekici, sporun önemine değinerek sporcularla gurur duyduğunu belirtti ve kentin isminin sporla duyulmasının gurur verici olduğunu vurguladı. Ayrıca, spora ve sporcuya gereken desteği verdiklerini ifade etti.

16.05.2024 16:08
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Kırklareli Valisi Birol Ekici başarılı sporcularla bir araya gelerek başarılar diledi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici başarılı sporcuları konuk etti. Ekici Türkiye ve Avrupa'da şampiyonluklar elde eden Binnur Yalçınkaya, Mert Çalışkan, Hale Cansu Öge ve Erman Çetiner'i tebrik etti.

Sporun önemine değinen Ekici, sporcularla gurur duyduğunu söyledi. Ekici, kentin ismin sporla duyulmasının guru verici olduğunu ifade ederek Spora ve sporcuya gereken desteği verdiklerini anlattı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırklareli Valisi Birol Ekici başarılı sporcuları tebrik etti - Son Dakika

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