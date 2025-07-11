Kırsal Kalkınma ile Kadın Girişimciler Destekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kırsal Kalkınma ile Kadın Girişimciler Destekleniyor

Kırsal Kalkınma ile Kadın Girişimciler Destekleniyor
11.07.2025 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emine Cavit, Eskişehir'de büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için hibe desteği aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı, kırsalda üretimi teşvik etmeye devam ederken Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Satılmış köyünde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Emine Cavit, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla makine-ekipman desteğine başvurarak hibe desteği almaya hak kazandı.

Kırıkkale Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden 2015 yılında mezun olan Emine Cavit, uzun yıllar şehir dışında yaşadıktan sonra iki yıl önce doğup büyüdüğü köyüne dönerek büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine başladı. Hayvanların bakımı için ihtiyaç duyduğu makine ve ekipmanları temin edebilmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvuru yapan Cavit, destekten faydalanarak üretim kapasitesini artırdı.

Destek sözleşmesini Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ile imzalayan Cavit, sürece katkı sunan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teşekkür ederek duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Emine Cavit, "Bakanlığımızın sunduğu bu imkanlar sayesinde köyümde üretmeye devam ediyorum. Bu destek hem ekonomik hem de manevi açıdan çok değerli. Başta İl Müdürümüz Sayın Ender Muhammed Gümüş olmak üzere, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürümüz Dr. Uğur Sağlam'a ve tüm teknik personele ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim," dedi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, benzer desteklerle daha fazla kadının üretime katılmasını teşvik etmeyi sürdüreceklerini açıkladı. Yapılan açıklamada Kırsal kalkınma desteklerinin sadece üretime değil, aynı zamanda kadın girişimciliğine ve kırsalda yaşamın sürdürülebilirliğine de katkı sunduğunu; Bakanlığımızın uyguladığı bu programların gençlerimizin ve kadınlarımızın üretime yönelmesi açısından çok kıymetli olduğu ve bu nedenle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce üreticilerimize rehberlik edilmesine ve bu tür girişimlerin desteklenmesine devam edileceği vurgulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Yerel Yönetim, Hibe Desteği, Tepebaşı, Ekonomi, Güncel, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırsal Kalkınma ile Kadın Girişimciler Destekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu nasıl otel sahibi Her soruya, “Burada öğrendim“ yanıtını verdi Bu nasıl otel sahibi? Her soruya, "Burada öğrendim" yanıtını verdi
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
Almanya’da Filistin destekçilerine polis şiddeti O anlar kameralarda Almanya'da Filistin destekçilerine polis şiddeti! O anlar kameralarda
Muğla’da çıkan yangın nedeniyle 2 kişi hastanelik oldu Muğla'da çıkan yangın nedeniyle 2 kişi hastanelik oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi ne açıklayacak AK Parti Sözcüsü Çelik’ten dikkat çeken yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi ne açıklayacak? AK Parti Sözcüsü Çelik'ten dikkat çeken yanıt
Özgür Özel’den Osman Gökçek’e çok sert sözler Özgür Özel'den Osman Gökçek'e çok sert sözler
Polise yumruk atmaya kalktı Kartalkaya davasında mahkeme salonu karıştı Polise yumruk atmaya kalktı! Kartalkaya davasında mahkeme salonu karıştı
Kavganın ortasında kalan genç kız, sopa darbesiyle bayıldı Kavganın ortasında kalan genç kız, sopa darbesiyle bayıldı
Zincir marketlerde “elektronik etiket“ dönemi Zincir marketlerde "elektronik etiket" dönemi
Rusya’da ölü bulunan eski bakanın son mesajı ortaya çıktı Rusya'da ölü bulunan eski bakanın son mesajı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye yeni rektör atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye yeni rektör atadı

15:42
LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı
LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı
09:59
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
09:52
Kartalkaya davasında 5. gün Mahkeme başkanından sert uyarı
Kartalkaya davasında 5. gün! Mahkeme başkanından sert uyarı
09:35
Hadise Harbiye’yi salladı Yatakta dans, sahnede duş...
Hadise Harbiye'yi salladı! Yatakta dans, sahnede duş...
09:23
Osimhen bizzat transfere dahil oldu Resti çekti
Osimhen bizzat transfere dahil oldu! Resti çekti
08:33
Arda Turan’dan Beşiktaş’a gözdağı Gol olup yağdı
Arda Turan'dan Beşiktaş'a gözdağı! Gol olup yağdı
07:51
PKK’nın silah bırakma programını takip edecek grup Kuzey Irak’a gitti
PKK'nın silah bırakma programını takip edecek grup Kuzey Irak'a gitti
07:22
Trump, Kanada’ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak
Trump, Kanada'ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak
07:20
Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü
Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü
07:18
Eski eşiyle sosyal medyada yayın yapan kişiye bıçakla saldırdı
Eski eşiyle sosyal medyada yayın yapan kişiye bıçakla saldırdı
01:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye yeni rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye yeni rektör atadı
01:00
Rusya’da ölü bulunan eski bakanın son mesajı ortaya çıktı
Rusya'da ölü bulunan eski bakanın son mesajı ortaya çıktı
23:11
Zincir marketlerde “elektronik etiket“ dönemi
Zincir marketlerde "elektronik etiket" dönemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 18:09:29. #7.12#
SON DAKİKA: Kırsal Kalkınma ile Kadın Girişimciler Destekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.