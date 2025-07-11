Kırsal Kalkınma ile Kadın Girişimciler Destekleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı, kırsalda üretimi teşvik etmeye devam ederken Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Satılmış köyünde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Emine Cavit, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla makine-ekipman desteğine başvurarak hibe desteği almaya hak kazandı.

Kırıkkale Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden 2015 yılında mezun olan Emine Cavit, uzun yıllar şehir dışında yaşadıktan sonra iki yıl önce doğup büyüdüğü köyüne dönerek büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine başladı. Hayvanların bakımı için ihtiyaç duyduğu makine ve ekipmanları temin edebilmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvuru yapan Cavit, destekten faydalanarak üretim kapasitesini artırdı.

Destek sözleşmesini Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ile imzalayan Cavit, sürece katkı sunan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teşekkür ederek duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Emine Cavit, "Bakanlığımızın sunduğu bu imkanlar sayesinde köyümde üretmeye devam ediyorum. Bu destek hem ekonomik hem de manevi açıdan çok değerli. Başta İl Müdürümüz Sayın Ender Muhammed Gümüş olmak üzere, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürümüz Dr. Uğur Sağlam'a ve tüm teknik personele ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim," dedi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, benzer desteklerle daha fazla kadının üretime katılmasını teşvik etmeyi sürdüreceklerini açıkladı. Yapılan açıklamada Kırsal kalkınma desteklerinin sadece üretime değil, aynı zamanda kadın girişimciliğine ve kırsalda yaşamın sürdürülebilirliğine de katkı sunduğunu; Bakanlığımızın uyguladığı bu programların gençlerimizin ve kadınlarımızın üretime yönelmesi açısından çok kıymetli olduğu ve bu nedenle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce üreticilerimize rehberlik edilmesine ve bu tür girişimlerin desteklenmesine devam edileceği vurgulandı. - ESKİŞEHİR