Kırşehir Belediyesi Engelli Vatandaşlara Ücretsiz Araç Tamiri ve Bakımı Yapıyor

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Kırşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara destek sağlamak üzere geçen yıllarda başlattığı, akülü ve manuel tekerlekli araçların tamir ve bakım işlemlerini ücretsiz olarak yapmaya devam ediyor.

Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, kentte yaşayan engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılmalarını sağlamak için çok çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Göreve geldikten sonra Kervansaray Engelsiz Yaşam Merkezi ve Sabriye- Hasan Kılıç Engelsiz Yaşam Merkezi'ni tüm donatılarıyla hizmete açtıklarını belirten Başkan Ekicioğlu, Hayata Engel Yok Hizmet Aracı'nı da kullanıma sunduklarını hatırlattı.

Engelli bireylerle sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Ekicioğlu, "Daha önce başlattığımız olduğumuz uygulamayla, ekiplerimizle engelli hemşehrilerimizin arızalı araçlarının bakım ve onarımını da yaparak hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Arızası bulunan ve bakımı yapılması gereken aracı Hayata Engel Yok Hizmet Aracı'mızla hemşerilerimizin evlerinden alıp, bakım ve onarımını yaptıktan sonra tekrar teslim ediyoruz. Ayrıca akü desteği de sağlıyoruz" dedi.