Kırşehir'de Muhtarlar Bilgilendirme Toplantısında Buluştu - Son Dakika
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Kırşehir'de Muhtarlar Bilgilendirme Toplantısında Buluştu

Kırşehir\'de Muhtarlar Bilgilendirme Toplantısında Buluştu

Kırşehir'in merkez ilçesine bağlı köy ve mahalle muhtarları, bilgilendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, düğünlerde silah kullanımının önlenmesine yönelik sunum izlendi ve muhtarlar, görev alanlarındaki eksiklikleri ve projelerini paylaştılar. Vali Buhara, muhtarların sorumluluk bilincinde olmalarını ve devletle vatandaş arasında köprü vazifesi üstlendiklerini hatırlatmalarını istedi.

17.05.2024 15:14
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Kırşehir'de, merkez ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarları bilgilendirme toplantısında buluştu.

Kamusal hizmetlere ilişkin genel bilgilendirmelerde bulunulan toplantıda; düğünlerde silah kullanımının önlenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan sunum izlendi. Toplantıda konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, muhtarların sorumluluk bilincinde olmasını ifade ederek devletle vatandaş arasında köprü vazifesi üstlendiklerini unutmamalarını istedi.

Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında görev alan muhtarlar; köy ve mahallerinde bulunan eksiklikleri paylaşarak projeleri hakkında da bilgiler sundu. Toplantıda köy okullarının daha işlevsel hale getirilmesi konusu da konuşuldu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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