Kırşehir\'de Muhtarlar Bilgilendirme Toplantısında Buluştu

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Kırşehir'de, merkez ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarları bilgilendirme toplantısında buluştu.

Kamusal hizmetlere ilişkin genel bilgilendirmelerde bulunulan toplantıda; düğünlerde silah kullanımının önlenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan sunum izlendi. Toplantıda konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, muhtarların sorumluluk bilincinde olmasını ifade ederek devletle vatandaş arasında köprü vazifesi üstlendiklerini unutmamalarını istedi.

Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında görev alan muhtarlar; köy ve mahallerinde bulunan eksiklikleri paylaşarak projeleri hakkında da bilgiler sundu. Toplantıda köy okullarının daha işlevsel hale getirilmesi konusu da konuşuldu. - KIRŞEHİR