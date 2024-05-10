Kırşehir'de Özel İhtiyaçlı Bireylerin 'Sessiz Yürüşü'ne Polis Sirenleriyle Destek - Son Dakika
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Kırşehir'de Özel İhtiyaçlı Bireylerin 'Sessiz Yürüşü'ne Polis Sirenleriyle Destek

Kırşehir\'de Özel İhtiyaçlı Bireylerin \'Sessiz Yürüşü\'ne Polis Sirenleriyle Destek

Kırşehir'de düzenlenen 'Engelliler Haftası' etkinlikleri kapsamında, özel ihtiyaçlı bireylerin düzenlediği 'Sessiz Yürüş'e polis ekipleri siren çalarak destek verdi. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, yaptığı konuşmada, engelli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Program, Cacabey Meydanı'nda stantlar ve gösterilerle devam edecek.

10.05.2024 12:36
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Kırşehir'de, özel ihtiyaçlı bireylerin 'Sessiz Yürüşü'ne polis siren sesleriyle destek sundu.

Askerlik şubesi kavşağında başlayan yürüyüş Cacabey Meydanı'nda çelenk sunumu töreniyle devam etti. Programda konuşan Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan; özel bireylerin şartlarının iyileştirilmesi için gerekli çalışmaların kamu kurumları tarafından yapıldığını söyledi. Konan açıklamasında; "Bu bir kutlama haftası değil, bizim için farkındalık haftası. Engelli bireyler ve ailelerinin hayatlarını nasıl kolaylaştıracağımız çalışmalarını yürütüyoruz. Amacımız var olan hayat standartlarını yükseltmek" dedi. 'Engelliler Haftası' nedeniyle düzenlenen sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları tarafından desteklenen yürüyüşte farkındalık oluşturmak adına ve toplumsal duyarlılık için polis ekipleri de siren çaldı.

Program; Cacabey Meydanı'nda gün boyunca açık kalacak stantta ikramlar ve davul zurna gösterileriyle devam edecek. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kırşehir'de Özel İhtiyaçlı Bireylerin 'Sessiz Yürüşü'ne Polis Sirenleriyle Destek - Son Dakika
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