Kırşehir'de Şehit Muharrem Efendi Dündar için Mevlit Okutuldu - Son Dakika
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Kırşehir'de Şehit Muharrem Efendi Dündar için Mevlit Okutuldu

Kırşehir\'de Şehit Muharrem Efendi Dündar için Mevlit Okutuldu

Kırşehir Şehit Aileleri ve Sosyal Dayanışma Derneği, şehit Muharrem Efendi Dündar için mevlit programı düzenledi. Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, ülkemizde yaşanan huzur ve güven ortamında şehitlerin fedakarlıklarının unutulmaması gerektiğini vurguladı. Programa Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve şehit aileleri de katıldı.

07.05.2024 16:06
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Kırşehir Şehit Aileleri ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından şehit Muharrem Efendi Dündar için mevlit okutuldu.

Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, huzur ve güven içerisinde yaşama imkanına sahip olunan ülkemizde şehitlerin fedakarlıklarının hiç bir zaman unutulmaması gerektiğini söyledi. Kılıçaslan açıklamasında; "Ecdadımızın, bu vatan topraklarını, bizlere nasıl ve ne şekilde emanet ettiğinin bilinci içerisindeyiz. Toprağı sıksan şühedanın fışkıracağını biliyoruz ve bunun için bu topraklara, toprak diye basıp geçmiyoruz. Bizler evlatlarının al bayrağa sarılı tabutları başında dahi 'Vatan sağ olsun' diyen şehit aileleriyiz" dedi. 'Vatan varsa şehit vardır' diyen Kılıçaslan açıklamasında; "Bu vatan için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin bize emaneti kıymetli aileleridir. Onları yalnız hissettirmemek için her zaman bir evlat bir kardeş gibi kol kanat geriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz sosyal ve kültürel etkinliklerle ailelerimizi yalnız bırakmıyoruz. Birlik ve beraberliğimizin sürdürülmesi, şehitlerimizin unutulmaması için şehit ailelerimizle dernek binamızda buluşarak şehitlerimize mevlit programı düzenliyoruz. Kırşehirli 195 şehidimizi ve bu toprakları bizlere vatan kılan milletin bağrına gömülen tüm şehitlerimizi hayırlarla yad ediyoruz, kahramanlarımıza dua ediyoruz. Jandarma Uzman çavuş Muharrem Efendi Dündar'ın şehadetinin 2. yıl dönümü nedeniyle dernek binamızda ailelerimizle bir araya gelerek mevlit programı düzenliyoruz. Şehitlerimize dualar ederek yad ediyoruz" dedi.

Programa Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve şehit aileleri katıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırşehir'de Şehit Muharrem Efendi Dündar için Mevlit Okutuldu - Son Dakika


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