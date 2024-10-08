Kış Aylarında Çiçek Bakımı İpuçları

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Çiçekçi Ahmet Köylü, kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk havada çiçeklere nasıl bakılması gerektiğini anlatarak çiçeklerin mutlaka sıcak ortamda bulunmasını ve soğuktan uzak tutulması gerektiğini dile getirdi.

Eskişehir'de 25 yıldır çiçekçilik yapan Ahmet Köylü, sonbahar ve kış aylarında çiçeğin su ihtiyacını, evin sıcaklığını ve soğukluğunu muhakkak dengede tutulması gerektiğini söyledi. Evin bulunduğu cepheye göre sulama alışkanlığını değiştiğini ifade eden Köylü, "Sonbahar ve kış aylarında muhakkak mevsimsel geçiş oluyor. Bu da çiçeğin su ihtiyacını, güneşini, evin sıcaklığını ve soğukluğunu muhakkak denge tutmamız gerekiyor. Mevsim geçişlerinde çiçekler kendini biraz salabiliyor. Daha sonra tekrar toparlıyorlar. Suyuna ve ışığına dikkat etmeniz gerekiyor. Evin cephesine göre çiçeğin sulama alışkanlığı da değişiyor. Ev kuzey cephelisinde ise suyunu daha sık vermemiz gerekiyor. Çok güneş alan bir evse haftada bir sulamak yeterli." dedi.

"Çiçeklerin yeri mevsime göre değişiklik göstermez"

Çiçeklerin en büyük düşmanının soğuk olduğunu ve evin sıcaklığına göre sulama yapılmasını belirten Köylü, "Hava sıcaklığı değişiyor ama ev sıcaklığı olarak insanlar bir evde rahat etmek için sıcaklığı ayarlıyorsa çiçekte aynı sıcaklığı istiyor. Mesela ısıtma olmayan yerde kesinlikle çiçek bakılmaz. Bu durum oldukça zorlaşır. Kapalı balkonlarda bile ısıtmanın olması lazım. Muhakkak evde bir ısının olması gerekir. Çiçeğin en büyük düşmanı soğuktur. Çiçeklerin yeri mevsime göre değişiklik göstermez. Her zaman ışığın olduğu, ışık alan bir yerde durması lazım. Çiçek yerine alıştıktan sonra yeri değiştirilirse solmaya başlar. Evin sıcaklığına göre bu dengeyi ayarlamamız lazım. Saksıyı ve toprağı kontrol ederek bu düzeni sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR