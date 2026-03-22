Kızılay'dan Bayram Hediyesi: Tekerlekli Sandalye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızılay'dan Bayram Hediyesi: Tekerlekli Sandalye

Kızılay\'dan Bayram Hediyesi: Tekerlekli Sandalye
22.03.2026 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılay Muradiye Şubesi, Ramazan Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye hediye etti.

Kızılay Muradiye Şubesi ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla özel vatandaşlara tekerlekli sandalye hediye ederek bayram sevinçlerine ortak oldu.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde yaşlıların bayramları kutlanırken, yapılan yardımlar yüzleri güldürdü. Duygusal anların yaşandığı ziyaretlerde vatandaşlar, kendilerini yalnız bırakmayan Kızılay ekiplerine teşekkür etti.

Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, Ramazan Bayramı'nın birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak, onların yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek bizim için en büyük mutluluk. Destek veren tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Kızılay, Hediye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kızılay'dan Bayram Hediyesi: Tekerlekli Sandalye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 10:53:52. #7.12#
SON DAKİKA: Kızılay'dan Bayram Hediyesi: Tekerlekli Sandalye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.