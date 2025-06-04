Kızılaya Kurban Vekaleti

Kırgızistan, Pakistan ve Bangladeş'in Ankara büyükelçileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kurban vekaletlerini Türk Kızılay'a verdi.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ve Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq, Kurban Bayramı kapsamında kurban vekaletlerini Türk Kızılay'a verdi. Söz konusu vekaletler Kızılay'ın yurt dışındaki dağıtım programları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Türk Kızılay adına vekaletleri Kızılay Denetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nur Çetin ile Uluslararası Programlar ve Operasyonlar Direktörü Alper Uluca aldı. Geçtiğimiz günlerde Somali'nin Ankara Büyükelçisi Fathudin Ali Mohamed de kurban vekaletini Türk Kızılay'a vererek kampanyaya destek sağlamıştı.

Kızılay bu yıl Türkiye dahil toplam 23 ülkede vekaletle kurban kesimi gerçekleştirerek Türkiye ve Gazze başta olmak üzere 4 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibine ulaşacak.

Vekaletle kurban kesimi

Yurt dışı vekalet bedeli 5 bin 250 TL olarak açıklandı. Yurt dışından bağış yapmak isteyenler 140 dolar veya 125 euro ödeyerek de vekalet verebiliyor. Bağış için www.kizilay.org.tr üzerinden kredi kartıyla 2 ila 4 taksit imkanıyla ödeme yapılabiliyor. Ayrıca bağışçılar, Kızılay Mobil Bağış Uygulaması aracılığıyla, tüm banka şubelerindeki Kızılay bağış hesaplarından, FAST/EFT/Havale yöntemleriyle veya 168 (yurt içi) ve +90 212 390 38 00 (yurt dışı) numaralı ücretsiz danışma hattından vekaletlerini iletebiliyor. - ANKARA