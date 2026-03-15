Kızıltepe'de Sağanak Zarar Verdi

Gülten Akgül

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak sonrası bazı ev, iş yerleri ve tarım alanları zarar gördü.

Kızıltepe ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi'nde etkili olan sağanak sonrası bazı ev, iş yerlerini ve yolları su bastı.

Su basan birçok ev ve iş yerinde maddi zarar meydana geldi.

Dikmen Mahallesi Muhtarı Aziz Karaaslan, olayın ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiğini belirterek, "Yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı ancak bazı evlerde maddi hasar meydana geldi" dedi.

Öte yandan Otluk Mahallesi'nde aniden yükselen suları seyir halindeki bir otomobili sürükledi. Bayram alışverişinde çıkan aile, kendi imkanları ile araçtan çıkmayi başardı. Bu anlar bir yurttaş tarafından kaydedildi.

Beşik Mahallesi'nde ise taşkın nedeniyle tarım alanları zarar gördü, çiftçilere ait yüzlerce sulama borusu sürüklendi.

Yetkililer, yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.