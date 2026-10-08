Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova\'daki Uğur Mumcu Caddesi\'ni 170 milyon lirayla yeniledi

Çayırova'da Yavuz Sultan Selim Caddesi ile İstiklal Caddesi arasındaki bağlantıyı sağlayan Uğur Mumcu Caddesi, altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla yenilendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yenilenirken, caddeden geçen derede de ıslah çalışması gerçekleştirildi. Bölgede iletişim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla 2 bin 200 metre fiberoptik kablo döşenirken, alçak ve orta gerilim elektrik hatları yer altına alındı. Enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla da trafo binası yapıldı.

Üstyapının yüzde 90'ı tamamlandı

Altyapı çalışmalarının ardından caddede üstyapı düzenlemelerinin yüzde 90'ı tamamlandı. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 5 bin 850 ton asfalt kullanıldı. Yaya ulaşımı için 10 bin 100 metrekare baskı beton kaldırım yapılırken, 58 dekoratif aydınlatma direğinin montajında sona gelindi.

Toplam yatırım 170 milyon lira

Uğur Mumcu Caddesi'ndeki altyapı ve üstyapı çalışmalarına toplam 170 milyon lira yatırım yapıldığı bildirildi. Yatırımın 90 milyon liralık bölümünü altyapı çalışmaları, 80 milyon liralık bölümünü ise üstyapı çalışmaları oluşturdu.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Uğur Mumcu Caddesi'nin araç trafiğinin yanı sıra yayaların da daha rahat kullanabileceği bir ulaşım güzergahına dönüştürülmesi hedefleniyor.