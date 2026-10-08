Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova'daki Uğur Mumcu Caddesi'ni 170 milyon lirayla yeniledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova'daki Uğur Mumcu Caddesi'ni 170 milyon lirayla yeniledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova\'daki Uğur Mumcu Caddesi\'ni 170 milyon lirayla yeniledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Çayırova'daki Uğur Mumcu Caddesi'nde yürüttüğü altyapı ve üstyapı çalışmalarında üstyapının yüzde 90'ı tamamlandı. Toplam 170 milyon lira yatırım yapılan caddenin araç ve yaya ulaşımını rahatlatması hedefleniyor.

Çayırova'da Yavuz Sultan Selim Caddesi ile İstiklal Caddesi arasındaki bağlantıyı sağlayan Uğur Mumcu Caddesi, altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla yenilendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yenilenirken, caddeden geçen derede de ıslah çalışması gerçekleştirildi. Bölgede iletişim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla 2 bin 200 metre fiberoptik kablo döşenirken, alçak ve orta gerilim elektrik hatları yer altına alındı. Enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla da trafo binası yapıldı.

Üstyapının yüzde 90'ı tamamlandı

Altyapı çalışmalarının ardından caddede üstyapı düzenlemelerinin yüzde 90'ı tamamlandı. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 5 bin 850 ton asfalt kullanıldı. Yaya ulaşımı için 10 bin 100 metrekare baskı beton kaldırım yapılırken, 58 dekoratif aydınlatma direğinin montajında sona gelindi.

Toplam yatırım 170 milyon lira

Uğur Mumcu Caddesi'ndeki altyapı ve üstyapı çalışmalarına toplam 170 milyon lira yatırım yapıldığı bildirildi. Yatırımın 90 milyon liralık bölümünü altyapı çalışmaları, 80 milyon liralık bölümünü ise üstyapı çalışmaları oluşturdu.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Uğur Mumcu Caddesi'nin araç trafiğinin yanı sıra yayaların da daha rahat kullanabileceği bir ulaşım güzergahına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Kocaeli Büyükşehir BelediyesiUğur MumcuÇayırovaGüncelUlaşımYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
Trump: İran’dan ayrılacağız ve petrol düşecek Trump: İran'dan ayrılacağız ve petrol düşecek
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
Özgür Özel’den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
12:25
İlçeyi karıştıran fısıltı Haberi alan veliler okula akın etti
İlçeyi karıştıran fısıltı! Haberi alan veliler okula akın etti
12:13
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama geldi
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
12:09
Şırnak’ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın
Şırnak'ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın!
11:51
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
11:17
24 yıl sonra bir ilk ABD’den gelen haber piyasaları sarstı
24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
10:53
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 12:39:23. #.0.3#
SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova'daki Uğur Mumcu Caddesi'ni 170 milyon lirayla yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei