Kocaeli'de Deniz Ulaşımında Kış Tarifesi Başlıyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımında 16 Eylül'den itibaren kış tarifesine geçecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımında kış sefer tarifesine geçiyor. Deniz ulaşımında kış sefer uygulaması 16 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Hat 1 İzmit Gölcük, Değirmendere, Karamürsel, Hat 2 Karamürsel - Hereke güzergahında, Hat 3 İzmit - Gölcük - Derince - T. Çiftlik - Değirmendere güzergahında ve Hat 4 Gölcük - Derince - T.Çiftlik - Değirmendere arasında gidiş dönüş olarak 16 Eylül Pazartesi gününden itibaren deniz ulaşımında kış tarifesine geçecek. Deniz ulaşımında kış sefer tarifesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden takip edilebilecek. - KOCAELİ