Kent içi raylı sistemlerin geleceği Kocaeli'de konuşulacak

07.12.2025 12:55
Kocaeli Kongre Merkezi'nde 9-10 Aralık tarihlerinde yapılacak olan 'UITP Avrasya Konferansı', sürdürülebilir kent içi ulaşım stratejilerini ve etkili raylı sistem uygulamalarını ele alacak.

Kocaeli'de sürdürülebilir kent içi ulaşım stratejilerinin ele alınacağı "UITP Avrasya Konferansı" düzenlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark'ın ev sahipliğinde, Uluslararası Toplu Taşıma Birliği (UITP) işbirliğiyle gerçekleştirilecek konferans, 9-10 Aralık'ta Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapılacak. "Planlamadan İşletmeye: Etkili Kent İçi Raylı Sistemlerin Uygulanması" ismiyle toplanacak konferansta; metro ve tramvay projeleri, temiz enerji, dijitalleşme ve finansman konuları uzmanlarca değerlendirilecek.

Sektör temsilcileri ve akademisyenleri bir araya getirecek programa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, UITP Genel Sekreteri Mohamed Mezghani ve UlaşımPark Genel Müdürü Serhan Çatal'ın katılması bekleniyor.

İki gün sürecek etkinlikte, UlaşımPark tesislerine teknik inceleme gezisi de düzenlenecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

