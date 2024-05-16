Kocaeli'de Tekel Bayisine Gelen Martı, İşletme Sahibinin Yanından Ayrılmıyor - Son Dakika
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Kocaeli'de Tekel Bayisine Gelen Martı, İşletme Sahibinin Yanından Ayrılmıyor

Kocaeli\'de Tekel Bayisine Gelen Martı, İşletme Sahibinin Yanından Ayrılmıyor

Kocaeli'de bir tekel bayisine gelen martı, kendisini balıkla besleyen işletme sahibinin yanından bir yıldır ayrılmıyor. Her gün dükkanın önündeki elektrik direğinde bekleyen martı, çevre sakinlerinin ilgisini çekiyor. Martı, işletme sahibiyle olan dostluğuyla yüzlerde tebessüm oluşturuyor.

16.05.2024 10:52
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Kocaeli'de tekel bayisine gelen martı, kendisini balıkla besleyen işletme sahibinin yanından bir yıldır ayrılmıyor. Her gün dükkanın önündeki elektrik direğinde esnafı bekleyen martı, görenlerin ilgisini çekiyor.

İzmit'te tekel bayisi işleten Erhan Parlak, geçtiğimiz yıl balık tuttuktan sonra geldiği dükkanında martı ile karşılaştı. Parlak, kovasında bulunan balıklarla martıyı besledi. Ertesi gün de dükkana gelen martı, yine Erhan Parlak tarafından balıkla beslendi. Bunu alışkanlık haline getiren martı, o günden sonra düzenli olarak Parlak'ın dükkanına gelmeye başladı. Bu durum çevre sakinlerinin de ilgisini çekti.

Şimdilerde tekel bayisi önündeki elektrik direğinde bekleyen martı, Parlak'ı gördüğünde aşağı inerek, hemen yanına gidiyor. Genellikle istavrit ve ciğer ile beslenen martı, zaman zaman dükkandan çıkan Parlak'ı takip ediyor, o nereye giderse peşinden gidiyor. Erhan Parlak ve martının dostluğu yüzlerde tebessüm oluşturuyor.

"Beni beklediğini gördüm"

Martı ile bağını anlatan Erhan Parlak, "Bir gün balık tutmadan geliyordum. Martının dükkanın önünde dolaştığını gördüm. Çok da tatlıydı. Elimde balık vardı. Kovadan ona birkaç balık verdim. Hoşuna gidince birkaç kez daha balık verdim. Yaklaşık 10-15 balık yedi. Ben bir günlük bir şey sandım. Sonra gitti, ertesi gün onu hiç beklemiyordum. Dükkanı açtım ve beni beklediğini gördüm. Dolapta tuttuğum balıklar vardı. Balıkları yedi. Sonra düzenli olarak gelmeye başladı" dedi.

"İnsanlar kedi, köpek besler ama benim arkamdan martı geliyor"

Zaman zaman martının kendisinin takip ettiğini söyleyen Parlak, "Ben nereye gitsem peşimde geliyor. İnsanlar kedi, köpek besler ama benim arkamdan martı geliyor. Alıverişe giderken de peşimden geliyor, herkes de bakıyor. Her gelişinde bir paket ciğerin yarısını götürüyor" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Tekel Bayisine Gelen Martı, İşletme Sahibinin Yanından Ayrılmıyor - Son Dakika

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