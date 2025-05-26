Kocaeli Hereke Kalesi\'nde Türk Mutfağı Haftası Kutlandı

Kocaeli'de kültür, tarih ve lezzetin buluştuğu Hereke Kalesi, asırlık tariflere ve yöresel türkülere ev sahipliği yaptı.

21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Kaymakamlığı ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu iş birliği ile Kocaeli'nin geçmişten bugüne uzanan lezzet ve kültür yolculuğu anlatıldı. Tarihi Hereke Kalesi'nde düzenlenen programa ilgi de fazla olurken, asırlık lezzetlere Kocaeli'nin Türküleri de eklendi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt konuşmasında, "Konu mutfak kültürü ve lezzet olunca, onu tamamlayacak şey de bu lezzetleri tarihi bir mekanda tatmak olurdu. Bu anlamda iki güzelliği bir arada yaşıyoruz. Türk mutfağını tüm bileşenleriyle ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla düzenlenen bu etkinliklere, Kocaeli'den katılan ilçelerden birisi de sevdamız olan Körfez ilçesi. Körfez, bildiğiniz gibi çok zengin tarihe ve kültüre sahip. Bu kültürün en başta gelenlerinden bir tanesi de mutfak kültürü. Bu kültürün başkenti ise tabiri caizse Taşköprü bölgemiz. Günümüzde her ne kadar turistik ve tadımlık yönü öne çıkmış olsa da geleneksel mutfağımızdaki yemeğin ve kara fırında pişen böreğimizin lezzeti ile tencerede pişen aştaki sevgi bizim için bambaşkadır" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından 'Goca Analar' Kocaeli'nin lezzetleriyle ilgili olarak katılımcılara sunum yaptı. Dartıdan mancarlı pideye, balıktan gelin ağlatan yemeğine kadar tüm lezzetler vatandaşlara aktarıldı. Finalde ise Aysel Demircan tarafından Kocaeli'nin Türküleri seslendirdi. Kokteyl kısmına geçildiğinde ise davetlilere mancarlı pide ve zerde ikram edildi. - KOCAELİ