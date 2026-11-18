Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Emekli Albay Cemil Engin Dikmen, 90 yaşında hayatını kaybetti. Kıbrıs Gazisi merhum Albay Bekir Dikmen'in oğlu olan Dikmen, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Karamürsel'de yaşayan Emekli Albay Cemil Engin Dikmen'den acı haber geldi. 90 yaşında yaşamını yitiren Dikmen'in vefatı ailesini, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Kıbrıs Gazisi merhum Albay Bekir Dikmen'in oğlu olan Cemil için Karamürsel ilçesi Mürselpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Dikmen'in naaşı top arabasıyla camiye getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Dikmen, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.