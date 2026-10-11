Kocaeli Körfez'de Kurhan ve Kaya aileleri arasındaki husumet barışla sona erdi - Son Dakika
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Kocaeli Körfez'de Kurhan ve Kaya aileleri arasındaki husumet barışla sona erdi

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Kocaeli Körfez\'de Kurhan ve Kaya aileleri arasındaki husumet barışla sona erdi
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Ağrılı Kurhan ailesi ile Vanlı Kaya ailesi arasında uzun yıllardır süren husumet, yetkililer ve kanaat önderlerinin girişimiyle sona erdi. Yukarı Hereke'de iki aile kırgınlıkları geride bırakarak birlik ve kardeşlik mesajı verdi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Ağrılı Kurhan ailesi ile Vanlı Kaya ailesi arasında uzun yıllardır devam eden husumet, yetkililer ve kanaat önderlerinin girişimleriyle sona erdi. İki aile, sağlanan uzlaşmayla aralarındaki kırgınlıkları geride bıraktı.

Körfez ilçesine bağlı Yukarı Hereke'de uzun yıllardır husumetli olan Kurhan ve Kaya ailelerinin barıştırılması için yürütülen girişimler olumlu neticelendi. Dilovası Kaymakamı Resul Çelik ve Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ile kanaat önderlerinin yanı sıra Dilovası İlçe Müftüsü İbrahim Köç, Kocaeli İl Ocak Başkanı Abdülkadir Özdemir, MHP Körfez İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu ve MHP Dilovası İlçe Başkanı Yusuf Turhan'ın da katkılarıyla iki aile arasında barış sağlandı.

Ağrılı Kurhan ailesi ile Vanlı Kaya ailesi arasında sağlanan uzlaşmayla uzun yıllardır devam eden anlaşmazlık sona ererken, düzenlenen programda birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verildi.

Kaynak: İHA
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