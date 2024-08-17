Kocaelispor 25. yılında depremi hatırlattı

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Marmara Depremi'nin 25. yıldönümünde 1. Lig ekibi Kocaeli spor anma ve farkındalık etkinliği düzenledi. Deprem döneminin oyuncularını, teknik ekibini ve yönetimini gösteri maçında bir araya getiren kulübün başkanı Recep Durul, "O dönem lige katılmak depremzedelere umut ve yaşama yeniden dönme kararıydı" dedi

Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor, 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan Gölcük merkezli depremin 25. yıldönümünde farkındalık ve anma organizasyonu düzenledi. Anma etkinliğine; deprem döneminin devlet bakanı Hasan Gemici, Kocaeli milletvekili Veysal Tipioğlu, eski milletvekilleri; Hikmet Erenkaya, Kemal Köse, Turhan İmamoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, deprem döneminde İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kocaelispor Kulüp Başkanı olan Sefa Sirmen, kulübün eski dönem başkanları, Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, takım oyuncularından Appindangoye, 1999-2000 döneminde oynayan futbolcular, teknik ekip ve yöneticiler, Kocaelispor'a depremde dostluk maçıyla destek veren Yunanistan Skoda Xanthi takımının o dönemli kulüp başkanı Aris Pialoglou ve yöneticileri, antrenörler, spor camiasının önde gelen isimleri, çok sayıda Kocaelispor taraftarı ve vatandaş katıldı. Uzun süre sonra yeniden aynı sahada bir araya gelen Kocaelisporlular duygusal anlar yaşadı.

Hüzünlü ve gururlu anlar yaşandı

Doğu Kışla Spor Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte ilk olarak deprem dönemine ait fotoğraflar ve gazete kupürlerinin yer aldığı sergi gezildi. Ardından depremde yaşamını yitiren vatandaşlar ve Kocaelispor'un yeni sezonda şampiyon olması için dua edildi. Organizasyona gelenlere günün anısına deprem atkıları dağıtıldı. Eş zamanlı olarak katılımcılara duygusal anlar yaşatan video izletildi. Protokolün deprem ve Kocaelispor ile ilgili duygularını ifade etmesini takiben ve önce anı olması ve kent adına teşekkür amaçlı plaketler verildi, ardından depremde ligden çekilmeyerek şehrin psikolojik açıdan toparlanmasına katkı veren futbolcular 17 dakika 8 saniyelik maç yaptı. Programın finalinde ise deprem şehitleri için saygı duruşunda bulunularak anı defterleri imzalandı.

Recep Durul, "Lige katılma kararı depremzedelere umut ışığıydı"

Anma ve farkındalık programının protokol konuşmaları bölümünde ilk kürsüye gelen ev sahibi kulüp başkanı Recep Durul oldu. Durul, "25 yıl önce bugün yüreklerimizi dağlayan büyük bir deprem felaketiyle sarsıldık. Bu acı olay, yalnızca Kocaeli'yi değil, tüm milletimizi derinden yaraladı. Bu vesileyle, o karanlık günlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Onların hatıraları, kalplerimizde ebediyen yaşamaya devam edecektir. Kocaelispor'un o dönemde aldığı karar; futbolun yalnızca bir spor değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyordu. Depremzedelere moral vermek, onlara umut ışığı sunmak amacıyla sahaya çıkma kararı, belki de o an için sıradan bir adım gibi görünmüş olabilir. Ancak bugün ne kadar derin bir anlam içerdiğini daha iyi idrak ediyoruz. O gün aldıkları kararla halkımıza moral ve umut kaynağı olan futbolcularımıza, teknik heyetimize, yönetim kuruluna ve özellikle dönemin kulüp başkanı Sefa Sirmen'e şükranlarımı sunuyorum. Onların sergiledikleri bu yüce davranış, yalnızca o dönemde değil, bugün de bizler için birer rehber, birer ışık olmaya devam ediyor. ve bugün buradan bir kez daha haykırıyoruz: yaşa, var ol, Kocaelispor, iyi ki varsın, iyi ki varız, iyi ki Kocaelisporluyuz" dedi.

Aris Pialoglou: "Bizi unutmadığınız için teşekkür ederim"

Dostluk maçı yaparak deprem döneminde Kocaelispor'a destek vermek isteyen Yunanistan'ın Skoda Xanthi kulübünün o dönemki başkanı Aris Pialoglou ise, "Kocaelispor'a sonsuz başarılar diliyorum. 25 yıldır dostluğumuz var. Bizi unutmadınız, davet ettiniz çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu dostluğumuz ebediyen devam edecek, tüm Kocaelispor ailesine saygılar, sevgiler sunuyorum" diye konuştu.

Hasan Gemici: "Kocaeli Üniversitesi ve Kocaelispor iki büyük önemli karardı"

Deprem döneminde devlet bakanlığı yapan Hasan Gemici, "17 Ağustos depremi o güne kadar ülkemizin ve dünyanın gördüğü en büyük felaketlerden biriydi. Çok büyük maddi ve fiziki kayıplarımız oldu. Ama asıl yıkım insanların hayalleri ve geleceğe dair umutları yıkılmıştı. O dönem devlet-millet işbirliğiyle, kamu görevlileriyle, belediye başkanlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, gönüllüleriyle çok büyük dayanışma içinde yaralarımızı sarmaya çalıştık. Daha sonra filmlere, romanlara konu olabilecek dramlar, çok büyük fedakarlıklar yaşandı. Çok önemli kararlar alındı bölgemizde. Bunlardan biri; o dönemde Kocaeli Üniversitenin tesisleri, binaları yıkılmıştı. Eğitim öğretime ara verilmesi söylenmişti. Rektörümüz Baki Komsuoğlu şiddetle karşı çıktı. Dirayetli yönetimiyle barakalarda Kocaeli Üniversitesi eğitime devam etti. Kocaeli'ye can verdi. İkinci büyük önemli olay ise Kocaelispor'un yaptığıydı. Felaketin sonrasında devletin aldığı kararla Kocaelispor'a ligden çekilme hakkı tanındı. Ama Kocaelispor kabul etmedi ve ligde kalmaya devam etti. Futboldaki başarılarıyla Kocaeli halkına umut ve heyecan oldu. İnanıyorum ki bu yıl da Kocaelispor ligde son derece başarılı sezon geçirecek. İnşallah Kocaelispor'u önümüzdeki sene Süper Lig'de göreceğiz. Kocaelispor şampiyonluğa giderse son maçında Türkiye'nin neresinde olursa olsun kalkıp geleceğim" ifadelerini kaydetti.

Sefa Sirmen: "Bu sezon inşallah açık ara şampiyon olur hak ettiğimiz yere çıkarız"

Kocaelispor'un eski başkanı Sefa Sirmen, "Gerçekten 25 yıl evvel yaşadığımız asrın depremini büyük acılar içinde geçirdik. O dönemde hem büyükşehir belediye başkanı, hem de Kocaelispor başkanı olarak sorumluluk taşıyordum. O gün kaderi paylaştığımız futbolcu kardeşlerim bugün kalktılar buraya geldiler. Bu acıları yeniden yad etmek, anmak ve bizlerle beraber olmak istediler. O günlerde de bizi yalnız bırakmadılar. Ligdeki çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik ve çok büyük başarılar elde ettik. Çok teşekkür ediyorum. Bugün bu güzel töreni düzenleyen başta Kocaelispor Başkanı ve yönetimi olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Kocaelispor'u yeniden ayağa kaldırmak, eski günlerine kavuşturmak çok önemli. Bu sezon ilk iki maçı kazandık. İnşallah bundan sonra da mağlubiyet görmeyiz. Açık arayla bu sene şampiyon olur ve Süper Lig'e, hak ettiğimiz yere çıkarız" dedi.

Veysal Tipioğlu: "O sene bu sene olsun, yolun sonu şampiyonluk olsun"

Ak Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu da, "Ülkemizin tarihinde çok acı gün olan depremin yıldönümü. Öyle bir 45 saniye ki Kocaeli'de binlere vatandaşımız enkaz altında kaldı. Aziz Türk milleti çok kısa sürede birlik ve beraberlik göstererek bütün acıları sarmasını bildi. Ama manevi acılarımız, kayıplarımızın acıları yüreğimizin derinliklerini sızlatmaktadır. Bununla birlikte depremin değil, binanın öldürdüğü gerçeğinden hareketle yeni tedbirler almak zorundayız. O dönem Kocaelispor bu afete rağmen ligden çekilmemiş Kocaelililere bir nebze olsun moral vermek için sahada kalmış, mücadele etmiştir. O dönemde bu kararı alan başkan, yönetim, teknik ekip ve futbolcuları tebrik ediyorum. Videosunu izlerken tüylerimiz diken diken oldu. Parantez açmak istiyorum; bu sene o sene inşallah. Yolun sonu şampiyonluk olsun" şeklinde konuştu.

Tahir Büyükakın, "İyi ki bu şehrin takımı var"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Depremin 25. yılını anmak için bir araya geldik. Yıkım günlerinde, herkesin moralinin bozuk olduğu o günlerde Kocaeli'yi yalnız bırakmayan, ligden çekilmeyen, büyük fedakarlıklarla Kocaeli halkına moral olsun diye emek veren, ter döken futbolcularımıza, teknik heyetimize, hocamıza her birine ayrı ayrı teşekkürü borç biliyorum. Değerli Mehmet (Açık) kardeşime de alkış istiyorum; bütün bu ekibi o bir araya getirdi. Şunu gördüm; şehrin takımı şehir için hem güzel günlerde mutluluk kaynağı olur, hem de zor günlerde mutluluk kaynağı olur. Onun için bu organizasyon ayrı bir anlam ifade ediyor. O günden bugüne kadar bu şehrin takımına emek vermiş tüm başkanlara, teknik heyete, futbolculara ve taraftara teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. İyi ki bu şehrin takımı var. İnşallah bu sezon da başarıyı elde edeceğiz. O sene bu sene. Bundan sonra her sene. Hocamıza ve futbolcularımıza, yönetimimize, başkanımıza, taraftarımıza güveniyoruz. Depremde kaybettiklerimizi de rahmetle, minnetle anıyoruz" sözlerini kaydetti.

Farkındalık maçı 17 dakika 8 saniye sürdü

Kocaeli bölgesinin Süper Lig'de düdük çalan eski hakemlerinden Nihat Samuk'un yönettiği farkındalık maçında; 1999-2000 sezonu kadrosundan; Metin Mert, Mirkoviç, Mert Korkmaz, Kaan Dobra, Cem Sinan Vergül, Toprak Kırtoğlu, Tarık Daşgün, Engin Öztonga, Özden Öngün, Orhan Ak, Cihan Haspolatlı, Ali Mumcu, Murat Çolak, Bülent Bilgen, Evren Turhan, Soner Boz, Nuri Çolak, Murat Çolak, Ergin Altay ve Murat Şahin ile Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın forma giydi. Yeşil ve Siyah olarak iki takımın 17 dakika 8 saniyelik maçında güzel goller, adam eksiltmeler, şık çalımlar ve iyi savunma tribünlerden alkış aldı. Mert Korkmaz'ın 2, Engin ve Evren'in birer gol attığı karşılaşmada yeşil takım maçı 3-2 kazandı. Anma ve farkındalık etkinliğine katılan 1999-2000 sezonunun teknik heyeti; Güven Kurtar, Erhan Altın ve Orhan Şerit da o dönem çok iyi topçular yetiştirdiklerini kaydetti. - KOCAELİ