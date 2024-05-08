Koçarlı Belediye Başkanı Ela'nın Park İsteğini Kırmadı - Son Dakika
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Yerel

Koçarlı Belediye Başkanı Ela'nın Park İsteğini Kırmadı

Koçarlı Belediye Başkanı Ela\'nın Park İsteğini Kırmadı

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, minik Ela'nın parklarının yenilenmesi talebini kabul etti ve parkın en kısa sürede yenilenmesi talimatını verdi.

08.05.2024 15:39  Güncelleme: 15:44
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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, kendisinden parklarının yenilenmesi talebinde bulunan minik Ela'nın isteğini kırmadı. Başkan Arıcı ekiplere parkın en kısa sürede yenilenmesi talimatı verdi.

Koçarlı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Bahar ve Gençlik Konseri'nde Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı ile görüşen ve kendisinden isteği olduğunu dile getirerek parklarının yapılmasını isteyen 9 yaşındaki Ela'ya söz vererek "Yarın seninle parkta buluşalım. İstediklerini yapalım" diyen Başkan Arıcı, sözünü tutarak küçük Ela ile buluştu.

Koçarlı ilçe merkezi Adnan Menderes Mahallesinde bulunan Cumhuriyet Parkında küçük Ela ve ailesi ile buluşarak isteklerini dinleyen Başkan Arıcı, Küçük Ela'ya parkın en kısa sürede yenileceği sözünü verdi. 9 yaşındaki Ela, Başkan Arıcı'ya kendisinin yanına geldiği için teşekkür ederek, "Evimizin önündeki parkta zaman geçirmek istiyoruz ancak durumu çok kötü. Işıklar yanmıyor, oturacak yer yok. Buranın yenilenmesini istiyoruz" dedi.

Yakından ilgilendiği küçük Ela'nın istekleri için onu kırmayarak, en kısa sürede parkın yapılacağı sözünü veren Başkan Arıcı; "Bu parkımız bugüne kadar bakım yapılmamış atıl vaziyette bırakılmış. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizi yenilemeye başladık. Ela kızımız da bize bu parkı gösterdi. Geldik gördük ki hiç bakım yapılmamış. Atıl vaziyette bırakılmış. Bizim tek gayemiz geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yüzünü güldürmek. Onların istekleri bizim her zaman önceliğimiz" dedi.

Parktaki incelemenin ardından ekiplere talimat veren Başkan Arıcı parkın yenilenmesi ve eksikliklerini giderilmesi talimatı verdi. Küçük Ela'ya duyarlılığından dolayı teşekkür eden Başkan Arıcı, Parkın yenileme işleminin ardından Ela ile yeniden parkta buluşma sözü aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koçarlı Belediye Başkanı Ela'nın Park İsteğini Kırmadı - Son Dakika

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