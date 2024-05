Koçarlı Belediye Başkanı Mahalle Muhtarlarıyla İstişare Toplantısı Düzenledi

Yerel

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi.

Başkan Arıcı, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ile muhtarlarla düzenlediği toplantıda istişarelerde bulundu. Başkan Arıcı toplantıda yaptığı konuşmada, "Göreve başladığımız ilk günden itibaren, mahallelerimizin sorunlarını çözmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Siz değerli muhtarlarımızın görüş ve önerileri bizler için çok kıymetli. Mahallelerinizdeki eksiklikleri en iyi bilen sizlersiniz ve bu eksiklikleri gidermek için birlikte çalışacağız. Bu toplantımızın asıl sebebi bundan sonra birlikte Koçarlımız için neler yapabiliriz, sizin taleplerinizi nasıl değerlendirebiliriz diye sizlerle konuşmak. Sizin talepleriniz için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Muhtarlık birimimizde her an taleplerini ve sorunlarınızı dinlemek için sizin emrinizdeler. Her türlü sorunlarınızı muhtarlık birimimize bildirebilirsiniz" dedi.

Başkan Arıcı konuşmasında ayrıca seçim sonrası hayırlı olsun ziyaretlerini kabul ettiği ancak ziyaretlere şuan alacaklıların geldiğini ifade ederek, "Göreve geldiğimiz günden itibaren hayırlı olsun ziyaretlerini kabul ediyoruz. İlgi gösteren herkese teşekkür ediyorum. Ancak şuan kapımıza hep alacaklı geliyor. Hayırlı olsun diyor ama ardından şu kadar alacağım var, şu kadar faturam var kesilmedi ödenmedi diyor. Her gelen alacaklı oluyor. Hiç bilmediğimiz yerden borç çıkıyor" diye konuştu.

Toplantıda söz alan Bıyıklı Mahallesi Muhtarı Mustafa Turgan geçmiş dönem belediye başkanının hiçbir şey yapmadığını belirterek, "Daha önceki belediye başkanı 5 yıl boyunca benim mahalleme hiç hizmet yapmadı. Çok fazla da mahallemizden arsa sattı. Depomuzda araçlar vardı hepsini hurda olarak sattı. Bıyıklımıza bir çivi bile çakmadı" diyerek mahallesinin sıkıntılarını dile getirdi.

Mahalle Muhtarları Başkan Arıcı'nın bu duyarlı yaklaşımından memnuniyet duyduklarını belirterek, mahallelerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdiler.

Başkan Arıcı, muhtarların ilettikleri konuları tek tek not alarak, sorunların çözümü için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Toplantının ardından, Başkan Arıcı ve muhtarlar toplu fotoğraf çektirerek, birlik ve beraberlik mesajı verdiler. Başkan Arıcı, bu tür toplantıların düzenli aralıklarla devam edeceğini, muhtarların ve halkın taleplerine her zaman açık olduklarını vurguladı. - AYDIN