Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan Ramazan ayı başlangıcı vesilesiyle mesaj yayımladı. Başkan Kaplan yayınladığı mesajda, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayının bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, Ramazan ayının önemine dikkat çekti.
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Ramazan-ı Şerifin ülkemize, bölgemize, ilimize, ilçemize ve milletimize hayırlar getirmesi en büyük temennimizdir. Bolluk ve bereketin had safhada olduğu bu kutsal ay, insanlığa sunulan nimetlerin farkına varılması, dayanışma ve paylaşma için en uygun zamandır. Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve yine bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni içinde bulunduran bu ayın önemini daha iyi idrak etmemiz gerekir" dedi.
Mübarek Ramazan ayında sofralarda bolluk ve bereket, gönüllerde ise huzur ve hoşgörünün eksik olmamasını dileyen Başkan Kaplan, "Bütün insanlığın ve İslam Aleminin ihtiyaç duyduğu barış, huzur, refah dolu günlerin gelmesini, ülkemizde sevgi, kardeşlik, hoşgörü ikliminin hakim olmasını, birliğimiz, beraberliğimiz milletimizin bekası için yapacağımız tüm duaların kabul olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.
Başkan Kaplan ayrıca, Ramazan ayında vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini kaydederek, "Koçarlı Belediyesi olarak Ramazan ayı süresince, geçen 11 ayda olduğu gibi yine vatandaşlarımızın yanında olmayı, sofralarını bereketlendirmeyi, ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında tüm imkanlarımızla destek olmayı sürdüreceğiz. Bu vesile ile tutacağımız oruçların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyor, sevgili hemşerilerimin, milletimizin ve bütün Müslümanların mübarek ramazan ayını kutluyor, bu mübarek ayın başta memleketimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini, yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan Ramazan Ayı Hakkında Mesaj Yayımladı - Son Dakika
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