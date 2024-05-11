Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı Anneler Günü için Mesaj Yayımladı - Son Dakika
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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı Anneler Günü için Mesaj Yayımladı

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı Anneler Günü için Mesaj Yayımladı

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Anneler Günü dolayısıyla annelere minnet ve şükran duygularını ifade eden bir mesaj yayımladı. Arıcı, annelerin kutsal ve özverili bireyler olduğunu vurgulayarak, annelik kavramının toplumun temelini oluşturduğunu belirtti.

11.05.2024 12:17  Güncelleme: 12:19
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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Annelerin kutsal ve özverili bireyler olduklarını vurgulayan Başkan Arıcı, annelik kavramının toplumun temelini oluşturduğunu belirtti.

Mesajında annelere olan minnet ve şükran duygusunu ifade eden Başkan Arıcı, annelerin hayat boyu yaptıkları fedakarlıkların takdir edilmesi gerektiğini dile getirdi. Onların sevgi dolu kucaklarıyla hayata tutunmanın, insanın yaşamındaki en değerli destek olduğunu vurgulayan Arıcı, "Annelerimiz, sadece biyolojik değil, aynı zamanda manevi olarak da bizlere hayat veren, bizi büyüten ve en zor zamanlarımızda yanımızda olan kişilerdir" şeklinde konuştu.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, annelerimizin hayatımızdaki varlıklarını, bizlere kattıkları değeri, onlara karşı duyduğumuz sevgi ve saygıyı ifade edebilmek, kelimelere dökebilmenin onlar için çok önemli olduğuna da dikkat çekerek, " Tek bir gün değil, her gün annelerimizin günüdür. Onlara kıymetli, daimi ve yüce sevgileri, özveri ve fedakarlıkları, her daim yolumuzu aydınlatan ışıkları için şükranlarımızı ne kadar sunsak azdır. Annelerimize edilebilecek en güzel teşekkür, verilebilecek en iyi hediyenin çocukları ve sahip olduklarıyla güven ve mutluluk içinde yaşayabilecekleri bir hayattır. Sonsuz sevgi ve sabrını büyük bir cömertlikle sunan, bizi bizden iyi tanıyan, annelerimizin, anne adaylarının ve bu eşsiz duyguyu yüreklerinde taşıyan tüm kadınlarımızın Anneler Günü'nü kutluyor, hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı Anneler Günü için Mesaj Yayımladı - Son Dakika

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