Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Mahalle Ziyaretlerinde Sözlerini Tutuyor - Son Dakika
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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Mahalle Ziyaretlerinde Sözlerini Tutuyor

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Mahalle Ziyaretlerinde Sözlerini Tutuyor

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinde hem eksiklikleri tespit ediyor hem de verdiği sözleri yerine getiriyor. Başkan Arıcı, ekibiyle birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

25.07.2024 11:05  Güncelleme: 11:07
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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinde hem mahallelerin eksikliklerini yerinde tespit ediyor, hem de verdiği sözleri yerine getiriyor. Seçim döneminde verdiği sözlerin arkasında olduğunu kaydeden Başkan Arıcı, ekibiyle birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Koçarlının 52 mahallesine de tek tek hizmet götüreceğini ve bizzat tüm hizmetleri yerinde kendisi takip edeceğini ifade eden Başkan Arıcı, "Seçim döneminde verdiğimiz vaatleri yerine getirmek için tüm personelimiz ile koordineli bir şekilde gece gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeden çalışıyoruz. Biz söz verdik, şimdi de sözlerimizi tutma zamanı. Koçarlımızın 52 mahallesine de hizmet gidecek, Koçarlı hizmete doyacak" dedi.

Çalışmaları yerinde takip ediyor

Her gün farklı mahallelerde yapılan hizmetleri takip eden Başkan Arıcı, son olarak Kızılcabölük, Mersinbelen ve Karacaören mahallerini CHP Koçarlı İlçe Başkanı Hasan Akın ile birlikte ziyaret ederek mahalle muhtarları ve vatandaşlarla birlikte yapımı devam eden çalışmaları inceledi, talepleri dinledi.

Zorlu bir göreve talip olduklarını bilerek "Hizmet için göreve geldik" diyen Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı "Geride kalan 100 günde imkansızlıklara rağmen bir çok proje için adım attık. Zamanı geldikçe yeni projelerimizi tek tek açıklayacağız" dedi.

Seçim dönemindeki sözlerinden birini hatırlatan Başkan Arıcı; "'Kalp kırmaya değil gönül almaya geliyoruz' demiştik ve dediğimiz gibi de oldu. Koçarlı mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı bir ilçe olacak. Bizim bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da işimiz gücümüz ve sevdamız Koçarlı. Verdiğimiz sözlerin daha fazlasını yaparak Koçarlı'nın geleceğini inşa ediyoruz. Koçarlı halkına daha iyi bir yaşam sunuyoruz. Vatandaşlarımızın bizlerden olan beklentilerine cevap verecek projelerimizi hayata geçireceğiz. Seçim döneminde vaat ettiğimiz projeler ve verdiğimiz sözler var. Hayata geçirmek için birim müdürlerimiz ve çalışma arkadaşlarımız ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Ayrıca bu hizmet yolunda Koçarlımıza desteklerini esirgemeyen, her zaman yanımızda olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun destekleri ile rutin belediye hizmetlerimizin yanında, ilçemize değer katacak projeleri de hayata geçireceğiz. İlçemizin sorunlarını çözme noktasında bizlere verdikleri desteklerden dolayı da ilçemiz adına Topuklu Efemiz Özlem Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Mahalle Ziyaretlerinde Sözlerini Tutuyor - Son Dakika

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