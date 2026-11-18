Aydın'ın Koçarlı ilçesinde süt üreticilerine yönelik düzenlenen eğitim programında, hayvancılıkta verimliliğin artırılması ve sürdürülebilir üretim konuları ele alındı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde süt üreticilerinin bilgi ve deneyimlerini artırmak amacıyla eğitim programı düzenlendi. S.S. Cincin Çakmar Zeytinköy Boydere Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından, Türk-Alman Kooperatifleri Birliği (DGRV) iş birliğiyle yürütülen Kadınları ve Gençleri Güçlendirme (KAGEG) Projesi kapsamında gerçekleştirilen programa süt üreticileri katıldı. Eğitimde, Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekibi üreticilerle bir araya gelerek hayvancılık faaliyetlerinde verimliliğin artırılmasına yönelik bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Proje Birimi tarafından da hayvancılık alanında hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgilendirme yapıldı. Üreticilerin mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirmeyi hedefleyen programda, hayvancılıkta verimlilik ve sürdürülebilir üretimin önemi üzerinde duruldu. Eğitim ve iş birliklerinin üreticilerin gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.