Kocasinan Belediye Başkanı Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti

Kocasinan Belediye Başkanı Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yazır, Dadağı ve Akin Mahallesinde düzenlenen 'Şükür Duası Programı'na katıldı ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın her bölgesini kalkındırmaya devam edeceklerini belirtti.

06.05.2024 12:44  Güncelleme: 12:59
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hafta sonu Yazır, Dadağı ve Akin Mahallesinde geleneksel olarak düzenlenen 'Şükür Duası Programına' katıldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın her bir bölgesini kalkındırmaya, yenilemeye ve güzelleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Hafta sonu kırsal mahalleleri ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, sırasıyla Yazır, Dadağı ve Akin Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Burada vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet edip, hal-hatır sordu.

Çocuklarla yakından ilgilenip, hoş sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, "İnşallah bu sene yapılacak olan hasatlar bereketli olur. Rabbim, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Böyle güzellikler içerisinde her zaman bir arada olmayı nasip eylesin. Bize düşen de farklı ihtiyaçları olan vatandaşlarımızı mutlu edebilecek çözümler üretmek ve kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın beklentilerini hızlıca karşılamaktır. Bölge sakinlerimize daha iyi hizmet sunmak için hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz ve mahallelerimizin değerlerine değer katıyoruz. Üreticilerimize ve çiftçimize desteğimizi artırarak, devam edeceğiz. Bu köylerimizin nüfusu artması için 'Köyümde Hayat Var' Projesini hayata geçireceğiz. Bu projemizle genç çiftçilerimizi destekleyeceğiz. Bölgede belediyemizin arazisi varsa ve genç çiftimizin arazisi yoksa onlara arazi vereceğiz. ya da sözleşmeli tarım yaparak veya ata tohumumuz ile tıbbı ve aromatik bitkiler gibi farklı ürün çeşitlerini destekleyerek, gençlerin yeniden tarımla uğraşmaları için bu altyapıyı sağlayacağız. Geleneksel yöntemlerle tarım yapmakla birlikte tarımda dijital dönüşüm diye önünü açarak, teknolojiyi de kullanacak şekilde bir dönüşüm programımız var. Örneğin hayvancılıkla ilgili toplu sağım bölgeleri ve süt yetiştiriciliğiyle ilgili tarıma destek vereceğiz. Bölgelerin hepsini, tarım odaklı planlayacağız. İmarlaşacak alanın net bir şekilde belirleyip, diğer taraftan da tarım toprak alanlarının bozulmaması noktasında bu planlamayı da en yakın zamanda tamamlayacağız. Proje sonucunda çiftçimiz, daha fazla kazanmakla birlikte daha fazla tarımsal üretime yönelecekler. Biz bunu ülkemiz, şehrimiz ve ilçemiz için yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Çiftçinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Anadolu'nun bereketli topraklarında ekmeğini topraktan çıkartan hemşehrilerimize bol ve bereketli bir yıl diliyorum" dedi.

Programların sonunda vatandaşlara, kesilen kurban etlerinden yapılan kavurmalı pilav ikram edildi.

Öte yandan Başkan Çolakbayrakdar'ın mahalle ziyaretlerinde Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım, belediye başkan yardımcıları ile meclis üyeleri eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediye Başkanı Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti - Son Dakika

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