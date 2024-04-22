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Kocasinan Belediyesi, Gök Gözlem Evi Merkezi'nde 'Gökyüzünü keşfet' etkinliği düzenledi. Bilimsel projelerle fark oluşturduklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocukların ve gençlerin ufkunu açan farklı konsept çalışmaların yer aldığı merkezle geleceğin mühendisleri, astronotları ve pilotlarının yetişmesine katkı sunacaklarını söyledi.

Ülkenin geleceği olan gençlerin her zaman destekçisi olduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak bilimsel projelerle fark oluşturuyoruz. Özellikle gençlerimize atölye ve tesislerimizle destek vermenin yanı sıra sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Biz bugün gençlere destek veriyoruz, biliyoruz ki yarın onlar da bu necip milleti gururlandıracaklar. Gençlerimizin talepleri doğrultusunda şimdiye kadar olduğu gibi Kocasinan Akademi çatısı altında vermiş olduğumuz desteği artırarak sürdüreceğiz. Biliyoruz ki teknoloji noktasında teknoloji üreten, teknolojiden istifade eden yerli ve milli ürünlerle bunu yapabilirsek o kadar başarılı oluruz. Bunun içinde Kocasinan Akademi olarak gençlerimize desteklerimiz devam edecek. Etkinliğimizle farklı bir pencere açmaya çalıştık. Özellikle astronomi ve uzay bilimi alanında bilgi donanımı olarak dünya ile rekabet edebilecek düzeyde gençler yetiştireceğiz. Yavrularımızın geleceği için huzurlu ve mutlu olmaları adına var gücümüzle çalışmaya bundan sonra da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gökyüzünü keşfet etkinliğiyle uzayın derinliklerine yolculuk yapan Kayserililer ise Kocasinan Belediyesi'nin bilim ve teknoloji alanında vermiş olduğu eğitimler sayesinde bilgi birikimlerini artırdıklarını belirterek, böyle imkanlar tanıyan Başkan Çolakbayrakdar' a teşekkür etti. - KAYSERİ