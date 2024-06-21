Kocasinan Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Merkezi, Ekonomiye Büyük Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Merkezi, Ekonomiye Büyük Katkı Sağlıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Makina İkmal Bakım ve Onarım Merkezi'nin belediyenin ihtiyaçlarını karşılayarak, şehir ve ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirtti.

21.06.2024 15:24
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Makina İkmal Bakım ve Onarım Merkezi'nin büyük bir sanayi sitesi gibi çalıştığını belirterek, "Atölyelerimizde belediyenin ihtiyaçlarını karşılayarak, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz" dedi.

Belediye bünyesindeki Park ve Bahçeler Şefliği ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Merkezi'nde; elektrik, boya, marangoz, kaynak, yağlama ve motor bölümlerinin bulunduğu alanın önemine değinen Başkan Çolakbayrakdar, birçok atölyenin bir arada bulunduğu bakım merkezi ile çalışmaların daha hızlı, daha kaliteli, daha verimli ve daha ekonomik hale getirildiğini söyledi. Tesisin büyük bir sanayi sitesi gibi çalıştığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu çerçevede atölyelerimizde belediyemizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aynı zamanda da bazı ürünlerin üretimini yapıyoruz. Özellikle burada istihdam sağlayarak, ülkemize hizmet ediyoruz. Elektrik, boya, marangoz, kaynak, yıkama, yağlama ve motor atölyeleriyle araçların bakımını yapıyoruz. Araç-gereç ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımları gerçekleşiyoruz. Atölyemizde park ve bahçelerde kamusal alanlarda kullanılmak üzere oturma bankları, kamelyalar ve daha birçok ürünü onarıp, yeniliyoruz. Ayrıca çöp konteynırlarının yerine yenilerini koyup, tamiri ve bakımı mümkün olan çöp konteynırlarını atölyemizde tamir edip boyayarak yeniden kullanıma sunuyoruz. Bunun yanı sıra araçların yağ, fren ve şanzıman bakımları, kaporta tamirat, boya işlemleri, arızalı olanlarının motor yenileme işlemleri ile yazlık ve kışlık lastiklerin değişimine kadar tüm aşamalar tesislerimizde yapılıyor. Böylelikle önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz ve belediyemizin ihtiyaçlarını karşılayarak, ekonomiye büyük katkı sağlıyoruz. Bu vesileyle titiz ve özverili bir şekilde çalışan işçilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililere en iyi hizmet vermek için çalışmaları artırarak devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Merkezi, Ekonomiye Büyük Katkı Sağlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Merkezi, Ekonomiye Büyük Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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