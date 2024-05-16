Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Türkiye Şampiyonu

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Türkiye Şampiyonu

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü, 100.Yıl Yıldızlar Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, sporcuların başarısını kutladı.

16.05.2024 12:28  Güncelleme: 12:30
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Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü, 100.Yıl Yıldızlar Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda Fenerbahçe'yi 3-2'i yenerek, Türkiye Şampiyonu oldu. Sporcuların başarılarını değerlendiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Sporcularımız, Türkiye Şampiyonluğu olarak bizleri bir kez daha gururlandırdı" dedi.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi sporcuları, kazandıkları şampiyonluklarla müsabakalara damga vurmaya devam ediyor. Sivas'ta düzenlenen 100.Yıl Yıldızlar Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası müsabakalarında, rakipleri karşısında üstün bir oyun sergileyen Kocasinan Spor Kulübü Bayan ve Erkek Masa Tenisi Takımı, tüm karşılaşmaları farklı skorlarla kazandı. Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi Takımı, final maçında Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye şampiyonu olan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü oyuncularına madalya ve kupaları takdim edildi.

Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Sporcularımızı ve hocalarımızı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, başarıların devam etmesi için tüm sporculara her zaman desteklerini artırarak sürdüreceklerini vurgulayarak, "Bizleri her defasında sporcularımız onurlandırıyor. Bu gururu yaşattıkları için Kayseri adına teşekkür ediyorum. Takımımızın masa tenisinde elde ettiği başarılar sayesinde Kayseri'nin masa tenisinde çok ileri bir seviyede olduğunun bir göstergesidir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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