Kocasinan Belediyesi Yeni Doğan Bebekler için İhale Düzenliyor

Kocasinan Belediyesi; ilçede yeni doğan bebeklere verilmek üzere 'Hoşgeldin bebek Seti' alınması için ihale düzenleyecek.

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yeni doğan bebeklere verilmek üzere 5 bin adet bebek seti alınması için açık ihale usulü ihale düzenleyecek. İhaleye katılmak isteyenler tekliflerini EKAP üzerinden yapacak. İhale; 15 Mayıs saat 10.00'da Kocasinan Belediyesi İhale Salonu'nda yapılacak. - KAYSERİ