Kocasinan\'da 30 Metrelik Yeni Bulvar Hizmete Açıldı

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Argıncık Kayabaşı Mahallesi'nde sürdürülen yol çalışmaları kapsamında, Doğu Sanayi ve Galericiler Sitesi'nden başlayarak Argıncık'a kadar uzanan 30 metrelik bulvar tamamlandı. Çalışmaların son kontrollerini gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, "Şehrimize yakışır 30 metrelik bulvarı hizmete açtık" dedi.

Argıncık Kayabaşı Mahallesi'nde; Doğu Sanayi'nin hemen yanında yer alan ve Kocasinan Bulvarı'ndan başlayıp Argıncık'a doğru uzanan 30 metrelik yeni ulaşım aksının çalışmalarını yerinde takip eden Başkan Çolakbayrakdar, bu bulvar ile ulaşıma yeni bir soluk kazandırdıklarını ifade etti. Sezon başından bu yana onlarca farklı noktada asfaltlama çalışmalarını tamamladıklarını, yeni yollar, bulvarlar ve imara açılan alanlarda da çalışmaların aynı titizlikle sürdürüldüğüne dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Kıymetli hemşehrilerim, bir yol yapım çalışmasını daha başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Argıncık Kayabaşı Mahallesi'nde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sol tarafımızda yer alan Doğu Sanayi ve Galericiler Sitesi'nden başlayarak Argıncık'a kadar uzanan 30 metrelik bulvarın yapım çalışmalarını tamamladık. Bu süreçte bizimle koordineli şekilde çalışan tüm altyapı kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyoruz. Burası uzun süredir dar bir yol olarak hizmet vermekteydi. Artık bu güzergah, Kayseri'ye ve Kocasinan'a yakışır şekilde yenilenmiş ve 30 metrelik genişliğiyle bir bulvar olarak hizmete açılmıştır. Yolumuzun hemşehrilerimize sağlıkla ve kazasız belasız bir şekilde hizmet vermesini temenni ediyorum. Kocasinan Belediyesi olarak tüm ekiplerimiz, özellikle Fen İşleri Müdürlüğü personelimiz, ilçemizin dört bir yanında vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunma gayretiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Sezon başından bu yana onlarca farklı noktada asfaltlama çalışmalarımızı tamamladık. Aynı zamanda yeni yollar, bulvarlar ve imara açılan alanlarda da gerekli çalışmaları aynı titizlikle yürütmeye devam ediyoruz. Kocasinan'ın her köşesinde ekiplerimiz aralıksız olarak çalışmalarını sürdürecektir. Her alanda olduğu gibi, yol ve altyapı hizmetlerinde de en iyisini yapma gayretindeyiz. Hemşehrilerimize yakışır hizmeti sunmaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim."

Yapılan hizmetlerle bölgenin kaderini olumlu yönde değiştirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin tüm ekiplerinin ilçenin her köşesinde vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için aralıksız çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ