Kocasinan'da Hijyenik Kurban Kesim Alanı İncelemesi - Son Dakika
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Kocasinan'da Hijyenik Kurban Kesim Alanı İncelemesi

Kocasinan\'da Hijyenik Kurban Kesim Alanı İncelemesi
06.06.2025 12:55  Güncelleme: 12:58
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Bülbülpınarı Kurban Satış Kesim Yeri'nde incelemelerde bulundu. Başkan, vatandaşlarla bayramlaşarak kesim alanını gezdi ve hijyenik ortamlarda kurban ibadetinin gerçekleştirilmesi için yapılan hizmetleri değerlendirdi.

Kocasinan belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşın daha hijyenik ve konforlu kurban kesimi yapması için kurulan Erkilet Bülbülpınarı Kurban Satış Kesim Yeri'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Çolakbayrakdar, alana gelerek hem vatandaşlarla bayramlaştı hem de kesim alanını gezdi. 3 adet büyükbaş 2 adet de küçükbaş kesim ünitesinin bulunduğu alanı gezen Başkan Çolakbayrakdar, kesim hizmetlerini de yerinde görerek incelemelerde bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, "Şu anda Bülbülpınarı'ndaki Kurban Kesim Noktası'ndayız. Buradaki mezbahanemizde gerek büyükbaş gerek küçükbaş kurban kesimleri ve hemen yanındaki kurban satış noktası bayramın ilk günü gayet yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Allah'a şükür 12. Kez bu uygulama ile vatandaşımızın kurban ibadetini huzurlu bir şekilde yapabilmesi için son derece disiplinli, hijyenik bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmesi için yapmış olduğumuz organizasyon elhamdülillah sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Daha öncesinde buradan sıra almış veya bugün kurban kesimi için bize müracaat etmiş vatandaşlarımızın hepsinin kurbanları kesilecek. Etleri onların istediği şekilde teslim edilecek. Burada yapılan hizmet vatandaşların ibadetlerini daha düzgün bir şekilde yapabilmeleri için ortaya konmuş bir hizmet. İşin diğer tarafında da çevre sağlığı, çevreye herhangi bir atık bırakmadan işin yapılıyor olması da ayrı bir güzellik ve ehemmiyet. Bu noktada vatandaşlarımızın gördüğümüz kadarıyla şimdiye kadar olduğu gibi bugün de burada son derece memnun bir şekilde ibadetlerini yerine getirdiklerini gördük. Biz de Kocasinan Belediyesi olarak gerek veteriner hizmetlerimiz gerek diğer birimlerimiz şu anda burada yoğun bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.

Hastalıklı hayvanlara alanda bulunan veterinerlerin anında müdahale ettiğini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, "Tabi kurban kesilirken sağlıksız bir hayvan kurban edilmiş ise bununla ilgili de veteriner birimimiz hemen burada tespit ediyorlar ki şu ana kadar kesilen kurbanların içerisinde de 2 tane hayvanın tüberküloz olduğu bundan dolayı da etlerinin yenmesi vatandaşın sağlığı açısından insan sağlığını tehdit ettiği için hemen onlar bertaraf edildi. Böylelikle orada kurban alan hemşehrilerimiz de yeniden kurbanlarını daha sağlıklı bir hayvanla değiştirerek kesmiş oldular. Burada yapılan hizmetin ehemmiyetini bir kez daha göstermiş oldu. Ben herkese sağlıklı ve hayırlı günler diliyorum. Bir kez daha bayramımız mübarek olsun. İnşallah herkese yurdunda yuvasında ailesi ve yakınlarıyla sağlık ve huzur içerisinde bir bayram geçirmek nasip olsun" ifadelerini kullandı.

İncelemenin ardından Başkan Çolakbayrakdar daha önce deneme kesimi yapılan hayvanın etinden yapılan kavurmayı da vatandaşlara ikram etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan'da Hijyenik Kurban Kesim Alanı İncelemesi - Son Dakika

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