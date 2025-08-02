Kocatepe Mahallesi'nde Sosyal Tesis ve Kur'an Kursu Projesi Başladı - Son Dakika
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Kocatepe Mahallesi'nde Sosyal Tesis ve Kur'an Kursu Projesi Başladı

Kocatepe Mahallesi\'nde Sosyal Tesis ve Kur\'an Kursu Projesi Başladı
02.08.2025 10:52  Güncelleme: 10:55
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Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, Kocatepe Mahallesi'nde hayata geçecek olan sosyokültürel tesisi ve Kur'an kursunu yerinde inceledi. Projenin kadınlar ve çocuklara özel eğitim imkanı sunacağı belirtildi.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile Kocatepe Mahallesi'nde hayata geçecek olan 'Kocatepe Sosyal Tesis ve Kur'an Kursu'nun yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Her kesimden vatandaşın ihtiyacına yönelik kapsayıcı ve nitelikli yatırımlarıyla sık sık gündeme gelen Başkan Palancıoğlu, "Eğitim bizim için önemli, kadınlarımız, çocuklarımız bizim için önemli. Özellikle 2025 yılı Cumhurbaşkanımız tarafından "aile yılı" ilan edildi. Biz de zaten bu kapsamda yıllardır çalışıyorduk, buna ilave çalışmalar ekledik. Kocatepe Mahallesi'nde hayata geçireceğimiz sosyal tesisimiz ve Kur'an kursumuz on sınıflı bir okul gibi hizmet edecek. Burada üst kat kadınlar için, alt kat da çocuklar için inşallah Kur'an eğitim merkezi olarak kullanılacak. Hayırseverimizle birlikte gerçekleştirdik, çok sevdiğimiz, özen gösterdiğimiz bir proje oldu. Burada evlatlarımız, hanım kardeşlerimiz güzel eğitimler alacaklar. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırseverlerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Melikgazi Belediyesi olarak bu tür hizmetleri tüm mahallelerimizde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Hayırlı olsun " dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocatepe Mahallesi'nde Sosyal Tesis ve Kur'an Kursu Projesi Başladı - Son Dakika

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