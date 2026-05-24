Kocayayla\'da Geleneksel Köy Hayrı Düzenlendi

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kocayayla köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrı 5 bin kişinin katılımı ile yapıldı. Köy hayrına AK Parti MKYK Üyesi Fatih Şahin, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kuzu da katıldı.

Çan ilçesine bağlı Kocayayla köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrında, öğle namazı öncesinde köy camiinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlidi Şerif tilaveti yapıldı. Ardından misafirlere pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.

Bir dizi ziyaretler için Çan ilçesinde bulunan AK Parti MKYK Üyesi Fatih Şahin de baba ocağı Kocayayla köyündekine geleneksel köy hayrına katıldı. Köy muhtarı Salih Çetkin tarafından karşılanan AK Parti MKYK Üyesi Fatih Şahin'e, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, AK Parti Çan İlçe Başkanı Murat Okan ve partililer eşlik etti. Vatandaşlarla selamlaşan Fatih Şahin, köy muhtarlığını ziyaret ederek muhtar Salih Çetkin'den köyün sorunları hakkında bilgi aldı, ardından köyden ayrıldı. - ÇANAKKALE