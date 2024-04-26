Koçhisar Barajı'nda Kaçak Kerevit Sepetlerine El Konuldu

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Koçhisar barajına atılan 400 adet kerevit sepetine el konuldu

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde bulunan Koçhisar Barajı'nda, yapılan ihbarı değerlendiren jandarma ve Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri kaçak olarak baraja atılan 400'e yakın kerevit sepetine el koydu.

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İlçe personelleri ile jandarma ekiplerinin birlikte yaptığı arama sırasında, sepetler içerisinde bulunan 200 kilogram civarındaki canlı kerevit ise göle tekrar geri salındı.

Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Av sezonu olmamasına rağmen kaçak olarak Koçhisar barajına bırakılan kerevit sepetlerinden çıkan canlı kerevitlerin yumurtlama döneminin olduğu bu mevsimde, yumurtaların olgunlaşma dönemi olduğu belirtilerek barajlarda denetimlerin aralıksız süreceğini ifade edildi.