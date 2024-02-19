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Kodlama eğitimi ile hem eğleniyorlar, hem öğreniyorlar

MUĞLA - Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde ilkokul düzeyindeki çocuklara 3D tasarım, gezegenler, piyano oyunu ve matematik oyunu tasarımı eğitimi veriliyor.

İlkokul düzeyindeki çocukların gelecekte daha başarılı olmaları için kodlama eğitimi verilirken, bilgisayar kullanmayı bilmeyen çocuklar eğitimler sonunda eğitici oyunlar ve çizgi film tasarımları gerçekleştiriyor.

Kodlama öğretmeni Demet Dura, "İlkokul seviyesindeki çocuklarımıza blok tabanlı kod yazmayı, derslerinde aktif bir şekilde oyun tasarlamayı ve onlar üzerinde kod yazmayı öğretiyorum. 3D tasarım ile gezegenler oyunu yapıyoruz, piyano oyunu yapıyoruz, matematik oyunu tasarımı gerçekleştiriyoruz. Onların geleceğimize daha iyi ışık tutması için ileride üzerinde robotik kodlamayı da göstermeyi hedefliyoruz. Yeni gelecek öğrencilerimize en başta sıfırdan robotik kodlama eğitimi ile başlayarak ileri düzeye götürmeye çalışacağız. Şu anda öğrencilerimiz ilk başladıklarında bilgisayar kullanmakta zorlanıyorlardı. Şu anda ileri seviyede olan çocuklarımız da var, orta düzeyde de. Elimizden gelen imkanları yaparak ileri seviyeye taşımaya çalışacağız. Hedefimiz bu yönde. Bizim buradaki çocuklarımız ilkokul düzeyinde ve ilkokul düzeyindeki çocuklarımızı hedef aldık ilk önce. Amacımız ortaokul, lise çağındaki çocuklarımıza da ulaşmak" dedi.

Kodlama öğrencilerinden 9 yaşındaki Miraç Kalkan, "Burada çocukları eğitmek ve onların yanlış cevaplarını doğruya çeviren bir oyun yaptık. Oyunun özelliği Matematik sorusu soruyor ve yanlış cevap verilirse o yanlış cevabın doğrusunu söylüyor" diye konuştu.

11 yaşındaki Yavuz Kaya, "Burada çocuklara Matematik öğretmek için çalışıyoruz. Bir oyun yaptık. Bu oyun aslında öğretmek amaçlı. Çocuklara Matematik ile ilgili 4 işlem artı ondalık soruları soruyoruz. Yanlış cevap verilirse de burada doğrularını bize gösteriyor ve bu sayede çocukların hataları tespit ediliyor. Onun üzerinde de yoğunlaşmaları sağlanıyor" dedi.