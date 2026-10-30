Komandoların gösterisi mest etti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Jandarma Komando Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan 2 bin 155 jandarma komando mezun oldu.

Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 39. Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursu mezuniyet törene; Karabük Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Genel Komutanı Korgeneral Aykut Tanrıverdi, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Nail İlbey, Sahil Güvenlik Personel Personel Başkanı Tuğamiral Mehmet Yakın, Karabük Belediye Başkan vekili Kazım Çamlı, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve askerlerin aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, dönem birincisi Uzman Onbaşı Mehmet Avşar, uzman erbaş yaş kütüğüne plaket çaktı. Ardından konuşan Vali Çağatay, Jandarma Genel Komutanlığı'nın terörle mücadeleden asayişe, sınır güvenliğinden siber suçlara kadar her alanda destanlar yazdığını belirtti. Bu destanın en vurucu, en cesur ve en fedakar kahramanlarının ise şüphesiz jandarma komandolar olduğunu ifade eden Çağatay, "Giydiğiniz bu üniforma, taktığınız o mavi bere sıradan birer kıyafet değil, şehitlerimizin emaneti, milletimizin namusu ve devletimizin yenilmez kudretidir. Gideceğiniz görev yerlerinde devletimizin şefkatli yüzü, hainlerin ve zalimlerin ise korkulu rüyası olacaksınız. Ay yıldızlı al bayrağımızın dalgalandığı her karış toprakta, sizin ayak iziniz sizin, sizin nefesiniz, sizin cesaretiniz yankılanacak. Unutmayın ki, sizlerin arkasında dualarıyla, sizleri zırh gibi saran yüce Türk milleti ve binlerce yıllık şanlı bir devlet geleneği vardır" dedi.

Jandarma Genel Komutanı Korgeneral Tanrıverdi de bu törenin sadece bir eğitim döneminin sona ermesini değil, aynı zamanda bir ömrün adanacağı, kutsal bir görevin büyük sorumluluğunu ve millete hizmet yolculuğunun başlangıcını ifade edeceğini belirtti.

Korgeneral Tanrıverdi, "Unutmayınız ki, iyi bir jandarma personeli olmak yalnızca güçlü cesur ve disiplinli olmakla değil, aynı zamanda adil, vicdanlı, ölçülü ve sorumluluk sahibi olmakla mümkündür. Bu topraklar, bugün de önemli sorumlulukları beraberinde sizlere getirmektedir. Böylesine hassas bir coğrafyada vatanımızın bütünlüğünü, milletimizin huzurunu ve devletimizin güvenliğini korumak, yüksek bir görev bilinci, sağlam bir karakter ve kesintisiz bir hazırlık gerektirir. Jandarma teşkilatımız köklü geçmişinden aldığı güçle, ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamakta, suçla mücadele etmekte, kamu düzenini korumakta ve hukukun tesisine katkı sunmaktadır. Jandarmanın asıl gücü, milletimizin gönlünde kazandığı güven ve itibardadır. Bir köyde kapısını çaldığınız yaşlının duasında, yardıma ihtiyaç duyan bir vatandaşın yanında, zor durumda kalan bir çocuğun umuduna ve huzur içinde yaşayan ailelerin geleceğinde jandarmanın gerçek değeri saklıdır" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Vali Çağatay, Korgeneral Tanrıverdi, Milletvekili Şahin, Tümgeneral Nail İlbey ve Tuğamiral Mehmet Yakın tarafından eğitimde başarılı olan askerlere plaket ve hediyeleri verildi.

Program, jandarma müdahale köpeklerinin gösterisiyle devam etti. Senaryo gereği suçluya başarıyla müdahale eden köpekler, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Ardından jandarma komandolar tarafından silahlı gösteri ve yakın muharebe gösterisi gerçekleştirildi. Komandoların kulelerden halatlarla iniş gösterileri de ilgiyle izlendi.

Tören, Safranbolu İlçe Müftüsü Aydın Bostancı'nın yaptığı duanın ardından ailelerin askerlerle bir araya gelmesiyle sona erdi.