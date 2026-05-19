Konak Belediyesi’nden sendika eylemine sert tepki

(İZMİR) - Konak Belediyesi, DİSK Genel-İş 5 No'lu Şube Temsilcisi Tolga Yıldız'ın iş akdinin, çalışanlara ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ifşa edilmesi nedeniyle yürütülen disiplin süreci sonucunda feshedildiği, "'emek mücadelesi' kılıfıyla başlatılan eylemin kabul edilemez bir algı yaratma çabası olduğu" açıklamasını yaptı.

Konak Belediyesi, DİSK Genel-İş Sendikası tarafından Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde sürdürülen eyleme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, DİSK Genel-İş 5 No'lu Şube Temsilcisi Tolga Yıldız'ın iş akdinin, çalışanlara ait kişisel verilerin hukuka aykırı biçimde ifşa edilmesi nedeniyle yürütülen disiplin süreci kapsamında, ilgili mevzuat ve hukuki prosedürler doğrultusunda feshedildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışanlarımıza ait kişisel verilerin hukuka aykırı biçimde ifşa edilmesi nedeniyle yürütülen disiplin süreci sonucunda DİSK Genel-İş 5 No'lu Şube Temsilcisi Tolga Yıldız'ın iş akdinin feshedilmesinin ardından sendika tarafından başlatılan eylemi şaşkınlıkla takip ediyoruz. Tamamen ilgili mevzuat, iş yeri disiplin hükümleri ve hukuki prosedürler çerçevesinde uygulanan bir yaptırımın, kamuoyuna bilinçli bir şekilde 'emek mücadelesi' kılıfıyla sunulması kabul edilemez bir algı yaratma çabasıdır. Üstelik sendikal faaliyet zırhının arkasına sığınarak suçun örtbas edilmeye çalışılması yetmezmiş gibi, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz önünde araç çıkışlarını engelleyen bir oturma eylemi sürdürülmektedir."

Konak halkına sunulan temizlik hizmetlerini aksatma noktasına getiren bu girişim, doğrudan kamu düzenini, çevre ve halk sağlığını tehdit eden bir boyuta ulaşmıştır. Kentimizin ve komşularımızın sağlığı, hiçbir şahsi veya sendikal politikanın pazarlık unsuru haline getirilemez. Ayrıca önemle belirtmek isteriz ki; belediyemiz bünyesinde çalışan işçilerimizin tüm alacakları, varılan anlaşmalar doğrultusunda düzenli olarak ödenmektedir. Şu an itibarıyla işçilerimizin kurumumuzdan vadesi gelmiş hiçbir alacağı bulunmadığı halde sendika yönetiminin gerçekleri çarpıtarak kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu yaklaşımını ve halk sağlığını riske atan yöntemlerini kamuoyunun vicdanına ve takdirine bırakıyoruz."