Konuralp çeltik üreticileri kooperatif kurmak için dilekçe verdi - Son Dakika
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Konuralp çeltik üreticileri kooperatif kurmak için dilekçe verdi

Konuralp çeltik üreticileri kooperatif kurmak için dilekçe verdi
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Düzce'nin Konuralp bölgesindeki çeltik üreticileri, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurmak için Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne kuruluş dilekçelerini sundu. Kooperatifleşmeyle üreticilerin ortak hareket etmesi ve tarımsal üretimin daha güçlü bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Düzce'nin Konuralp bölgesinde çeltik üreticileri, güçlerini birleştirerek Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurmak için ilk resmi adımı attı.

Düzce'de çeltik üreticilerinin kooperatifleşme girişimi dikkat çekti. Konuralp'te faaliyet gösteren çeltik üreticileri, tarımsal üretimde birlik ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurmak için Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne kuruluş dilekçelerini sundu. Üreticilerin bir araya gelerek kooperatif çatısı altında örgütlenmesiyle birlikte, bölgedeki tarımsal üretimin daha güçlü bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Kooperatifleşme sürecinin üreticilerin ortak hareket etmesine, dayanışmanın artırılmasına ve tarımsal faaliyetlerin daha etkin şekilde yürütülmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, Konuralp çeltik üreticilerinin kooperatifleşme yolunda attığı adımın hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konuralp çeltik üreticileri kooperatif kurmak için dilekçe verdi - Son Dakika

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