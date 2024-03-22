Konya\'da Cenaze Hizmetleri Kursu Açıldı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde "Cenaze Hizmetleri Kursu" açıldı.

Karapınar Müftülüğü, Karapınar Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Hotamış Mahallesi'nde açılan Cenaze Hizmetleri Kursu'nda eğitimler başladı. Hotamış Mahallesi Kur'an Kursu Öğreticisi Bengül Küpeli'nin görev aldığı ve yaklaşık 2 ay devam edecek olan kursta, Hotamış Mahallesi bayanlarına yönelik, cenaze yıkama, kefenleme ve diğer cenaze hizmetleri konusunda eğitimler verilecek. Kursa 25 kursiyer katılım sağladı. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere belge verileceği belirtildi.

Kur'an Kursu Öğreticisi Bengül Küpeli, "Cenaze hizmetleri, büyük bir vecibe. Bu konu hakkında bilgi sahibi olan insanların çoğalması önemli bir husus. Çünkü bir yakınımız vefat ettiğinde, bir yakını varsa onun yıkaması çok daha güzeldir. Kursiyerlerimize uygulamalı olarak eğitim veriyoruz. Uygulamayı ise maket üzerinde gerçekleştiriyoruz" dedi. - KONYA