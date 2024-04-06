Konyaaltı Belediye Başkanı Minik Çevrecilere Sürpriz Yaptı

Yerel

"Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz"

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Hurma Mahallesi'ndeki bir parkta çocukların temizlik yaptığı görüntülerin yer aldığı sosyal medya paylaşımı üzerine, aynı parka giderek minik çevrecilere sürpriz yaptı. Sergiledikleri örnek davranıştan dolayı çocuklara ve ailelerine teşekkür eden Başkan Kotan, yanında getirdiği hediyeleri miniklere dağıttı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, mazbatasını alır almaz Konyaaltı sakinleriyle bir araya gelmeye başladı. Geçen günlerde, çocukların Ali Çoban Parkı'nda temizlik yaptığı görüntülerin yer aldığı sosyal medya paylaşımını gören Başkan Cem Kotan, hemen harekete geçerek, çevrelerine duyarlı miniklerle aynı parkta bir araya geldi. Park içerisinde gördükleri çöpleri temizleyerek örnek bir davranış sergileyen çocuklarla ve aileleriyle uzun süre sohbet eden Başkan Kotan, bütün çocuklara hediyeler verdi.

ÇOCUKLARDAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Çocukların park temizliği yapmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Konuyla ilgili mesajı görür görmez çocuklarla bir araya gelmek istedik ve şimdi onlarla beraberiz. Kendilerini tebrik ettik, hediyelerini verdik. Biz Konyaaltı Belediyesi olarak parklarımızı her zaman temiz tutacağız ve çocuklarımızı burada mutlu görmek istiyoruz" dedi.

BAŞKAN KOTAN'A TEŞEKKÜR

Parkta temizlik yapan çocuklardan birinin annesi olduğunu ve kızıyla birlikte Ali Çoban Parkı'nda çok sık vakit geçirdiklerini belirten Burçin Aktaş, "Kızım Berlin ile birlikte günün her saatinde burada olabiliyoruz. Bir gün geldiğimizde kızım ve iki arkadaşı kaydıraktan kaymak istediler. O esnada burada bulunan iki kaydırağa ketçap döküldüğünü fark ettiler. Kızım ve arkadaşları su yardımıyla kaydırakları temizlediler. Onunla da kalmayıp yerde gördükleri çöpleri temizlediler" dedi.

Kızı Berlin ile sık sık en çok 'kim çöp toplayacak' diye adlandırdıkları bir oyun oynadıklarını aktaran Aktaş, "O gün etraftan gören vatandaşlar da çocuklara çok teşekkür etti. Ben de bu olayı sosyal medya hesabımdan paylaştım. Paylaştıktan sonra da Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan burada ziyaretimize geldi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Burada mutluyuz, huzurluyuz. Bundan sonra böyle olmasını diliyoruz" diye konuştu.