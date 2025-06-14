Konyaaltı'nda 'Üreten Kadınlar Etkinliği' Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Konyaaltı'nda 'Üreten Kadınlar Etkinliği' Başarıyla Tamamlandı

Konyaaltı\'nda \'Üreten Kadınlar Etkinliği\' Başarıyla Tamamlandı
14.06.2025 14:16  Güncelleme: 14:18
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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 'Üreten Kadınlar Etkinliği'nin kapanışında katılımcı kadınlarla bir araya geldi ve kadınların üretimini destekleme taahhüdünde bulundu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin düzenlediği 'Üreten Kadınlar Etkinliği'nin kapanış gününde, etkinliğin katılımcı kadınlarıyla bir araya geldi. Kotan kapanış konuşmasında, "Konyaaltı Belediyesi olarak üreten kadınların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin 11-12-13 Haziran tarihlerinde Konyaaltı Kent Meydanı'nda düzenlediği 'Üreten Kadınlar Etkinliği'nin kapanış törenine katıldı. Kadınların el emekleriyle ürettiği ürünlerin satışa sunulduğu hayır satışı alanındaki stantları gezerek vatandaşlarla buluşan ve aynı zamanda Konyaaltı Kent Konseyi'nin de Başkanı olan Kotan, yoğun ilgi ve memnuniyetle karşılandı. Öte yandan, Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Özlem Saday da Başkan Kotan'a etkinliğe ilk anından son anına kadar gösterdiği katkı ve destekleri için teşekkürlerini iletti. Etkinlik çeşitli konser ve dans etkinlikleriyle sona erdi.

Kadınların emeğini görünür kılmak için çalışıyoruz

Etkinliğin kapanış töreninde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "El emeği ürünlerin her birinde, cesaret, sabır ve üretkenliğin izleri var. Bu güzel etkinlikte emeği olan Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanımız Özlem Saday'a, tüm kadınlara ve buraya gelip alışveriş yaparak destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Hem Konyaaltı Belediye Başkanı hem de Konyaaltı Kent Konseyi Başkanı olarak bu tür etkinlikleri daha da güzelleştirmeyi hedeflediğini vurgulayan Kotan, "Konyaaltı Belediyesi olarak, kadınların üretimini desteklemeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kadınların emeğini görünür kılmak için çalışıyoruz. Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha fazla yer aldığı bir Konyaaltı'nın adımlarını hep birlikte atıyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konyaaltı'nda 'Üreten Kadınlar Etkinliği' Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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