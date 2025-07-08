Kooperatiflerin Sürdürülebilirliği Raporu Yayınlandı - Son Dakika
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Kooperatiflerin Sürdürülebilirliği Raporu Yayınlandı

Kooperatiflerin Sürdürülebilirliği Raporu Yayınlandı
08.07.2025 17:12
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SUBÜ akademisyenlerin katkılarıyla kooperatif sorunları ve çözüm önerileri içeren rapor açıklandı.

SUBÜ akademisyenlerinin katkılarıyla hazırlanan 'Kooperatiflerin Sürdürülebilirliği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri' raporu, kamuoyuyla paylaşıldı. Çalışma, kooperatiflerin yapısal sorunlarına bilimsel çözüm önerileri sunuyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) akademisyenleri, Sakarya Valiliği öncülüğünde hazırlanan 'Kooperatiflerin Sürdürülebilirliği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri' başlıklı rapora katkı sundu. gerçekleştirilen programla kamuoyuna açıklanan sonuç raporu, Sakarya'da faaliyet gösteren çeşitli kooperatif türlerinden yöneticiler, üyeler ve paydaşlarla yapılan görüşmelere dayanılarak hazırlandı. Raporda kooperatiflerin karşı karşıya olduğu temel yapısal sorunlar ve çözüm önerileri bilimsel bir yaklaşımla ele alındı. Raporun hazırlanmasında SUBÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nden Prof. Dr. Sinan Esen, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yılmaz, Doç. Dr. Mehmet Bağış, Doç. Dr. Metin Saygılı ve Doç. Dr. Zafer Adıgüzel görev aldı. Çalışmaya ayrıca Sakarya Ticaret İl Müdürlüğü, Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sakarya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü de destek verdi.

Yerel kalkınmaya katkı sunmayı amaçlayan raporda, kooperatifçiliğin ülke ekonomisindeki artan önemine dikkat çekildi. Türkiye genelindeki kooperatiflerin yarısından fazlasının ya faal olmadığı ya da ticaret sicilinden terkin edildiği tespit edildi. Özellikle tüketim, küçük sanat ve motorlu taşıyıcılar kooperatiflerinde yüksek oranda faal olmama sorunu bulunduğu belirtildi. Raporda, kooperatiflerin karşılaştığı temel sorunlar beş ana başlıkta toplandı: yönetimsel kırılganlıklar, finansal dışlanma, beşeri sermaye yetersizliği, teknolojik adaptasyon eksiklikleri ve pazara erişim zorlukları. Ayrıca, gençlerin ve kadınların kooperatiflere katılımının düşük olmasının, üretken potansiyelin kullanılamamasına neden olduğu vurgulandı. Çözüm önerileri arasında; stratejik planlama kültürünün geliştirilmesi, altyapı yatırımlarının artırılması, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve kadınların aktif katılımını teşvik edecek mekanizmaların oluşturulması öne çıkıyor. Dijitalleşme, marka geliştirme ve pazara erişim gibi konulara yönelik somut öneriler de raporda yer aldı.

"Kooperatifler yerel kalkınmanın temelidir"

Kamuoyuna sunulan sürdürülebilirlik raporu ile ilgili açıklamada bulunan SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, "Kooperatifler sadece ekonomik değil, toplumsal dayanışma ve yerel kalkınmanın da temelidir. Sürdürülebilirlik bu yönüyle hem çevresel hem de sosyokültürel bir meseledir. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak +1 Eğitim Modeli ile teoriyi sahayla buluşturan, öğrencileri gerçek hayatın içinde yetiştiren ve bilgiyi sahaya taşıyan bir vizyonla hareket ediyoruz. Bugün sunduğumuz araştırma da bu yaklaşımımızın bir yansımasıdır. Bu araştırmada kooperatiflerin mevcut durumu ve karşılaştıkları sorunları inceledik, çözüm önerileri de sunduk. Amacımız hem mevcut kooperatiflere katkı sağlamak hem de kurulacak yapılar için yol göstermektir" dedi.

"Türkiye üretiyor ve Dünya'ya satıyor"

Araştırma raporunun kooperatifler için bir yol haritası ortaya koyduğunu vurgulayan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "Ülkemiz, yıllarca uygulanan ambargolara rağmen üretmeye devam etti. Bugün Türkiye, üretim gücüyle kendine yeten ve fazlasını dünyaya satan bir ülke konumundadır. Bu başarının arkasında özel sektörümüzün ve üreticimizin büyük katkısı vardır. Kooperatifçilik ise küçük birikimleri ve girişimleri bir araya getirerek büyük bir sinerjiye dönüştürebilen çok kıymetli bir modeldir. Yapılan bu çalışma, kooperatiflerin daha disiplinli, şeffaf ve denetlenebilir hale gelmesini sağlayacak bir yol haritası sunuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kooperatiflerin Sürdürülebilirliği Raporu Yayınlandı - Son Dakika

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