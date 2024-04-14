Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Meclis Üyelerine İstifade Etme Çağrısı Yaptı

Körfez Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Şener Söğüt, "İktidarıyla, muhalefetiyle tüm meclis üyelerinden yönetim süresinde istifade etmeyi istiyorum. Siyasi rozetlerimizi bir kenara bırakarak, Körfez'in meclisi için el birliği ile çalışacağız" dedi.
Körfez Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısı Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Şener Söğüt, yeni dönemin Körfez için hizmet ve eser dolu geçeceğine inandığını belirterek, "31 Mart seçimlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Geçmiş dönem birlikte çalıştığımız bazı arkadaşlarımız da var ama çoğunluk olarak yeni bir meclisiz. Meclis çatısı altında birlikte 5 yıl boyunca ilçemizin, şehrimizin meselelerini istişare ederek birlikte değerlendirerek çözüme kavuşturacağız. Bunlarda sizlerin büyük katkısı olacak. Seçimler bitti, şimdi çalışma zamanı. Körfez'e değer katma, hizmet ve eser kazandırma vakti. Hepimizin ortak paydası Körfez. Hep birlikte muhalefet ve iktidar olarak güzel bir çalışma dönemi geçirmeyi diliyorum. Zaman zaman farklı düşüncelerimiz mutlaka olacak. Farklı düşünceler bizim zenginliğimiz. En iyi arayışı anlamında atacağımız adımlar olarak görüyorum. İktidarıyla, muhalefetiyle tüm meclis üyelerinden yönetim süresinde istifade etmeyi istiyorum. Siyasi rozetlerimizi bir kenara bırakarak, Körfez'in meclisi için el birliği ile çalışacağız" dedi.
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