Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler\'den Üç Aylar Mesajı

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Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "Mübarek üç ayların hakkımızda hayırlı olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, üç ayların başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Başkan Güler mesajında "Rahmetin bol olduğu, duaların kabul olduğu, kardeşliğin tesis edildiği, mübarek üç ayların hakkımızda hayırlı olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyor, tüm hemşerilerimizin ve İslam aleminin üç aylarını tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN